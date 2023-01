La scaletta del concerto di Elisa a Catania

An intimate night: questo il titolo del concerto esclusivo in programma per stasera, martedì 3 gennaio, presso il teatro Metropolitan di Catania, dove Elisa sarà l’assoluta protagonista di un evento unico. Voce, pianoforte, chitarra e archi saranno gli accompagnatori del pubblico di una serata interamente dedicata alla bella musica. L'evento di Catania è uno degli ultimi di una serie di concerti che sono iniziati i primi giorni di dicembre e che hanno accompagnato il pubblico nel corso di queste vacanze natalizie. Alcune canzoni di Elisa sono diventati dei veri e propri manifesti dei loro tempi, brani capaci di segnare i momenti più significativi di generazioni di giovani che oggi sono adulti e continuano ad ascoltare con passione la sua musica. Le numerose partecipazioni a Sanremo e ai festival estivi, inoltre, avvicinano Elisa anche ai più giovani e lo dimostra la varietà di pubblico che partecipa ai suoi concerti.

Elisa in concerto a Catania: la scaletta

Il repertorio di Elisa è particolarmente ampio e variegato, essendo comprensivo anche di numerosi brani in lingua inglese che la rendono una delle cantanti italiane più apprezzate all’estero. La produzione musicale di Elisa comprende brani che sono dei veri e propri pilastri della musica italiana, canzoni che sono state capaci di attraversare i decenni per arrivare al giorno d’oggi ancora attuali e amatissime, anche da chi non era ancora nato quando quei brani erano in cima a tutte le classifiche. Ma la produzione di Elisa è in continua evoluzione come dimostrano le numerose canzoni di successo che la cantante ha prodotto negli ultimi anni. La scaletta del concerto di Catania dovrebbe essere strutturata così come segue, a meno di qualche modifica estemporanea: