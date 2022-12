La scaletta del concerto di Salmo a Pesaro

Salmo a Pesaro, le info

approfondimento

Salmo, Sfera Ebbasta, Gué Pequeno: la colonna sonora di Autumn Beat

C'è ancora qualche biglietto disponibile per il concerto di Salmo questa sera alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, a partire da 46 euro per il secondo anello. Salmo sarà accompagnato sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. Il Flop Tour sta portando il rapper in giro per l'Italia per promuovere il suo ultimo album, Flop, che gli ha permesso di conquistare la posizione numero uno della Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo.