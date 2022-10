Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dello spettacolo



WHOEVER YOU ARE, COME FORTH - CHIUNQUE TU SIA, VIENI AVANTI, disse Walt Whitman.

Ogni generazione spesso presume che i guadagni dei nostri padri siano una eredità automatica, quasi ricevuta di default e corredata dai meriti di tutte le loro lotte, che hanno garantito loro LIBERTA' e DIRITTI. È importante capire che sebbene i peccati dei padri siano passati ora ai loro figli, ogni generazione deve rinnovare da sola la propria promessa di libertà, reinventandone il significato per definire a quale nuovo scopo questa promessa dovrà servire, al fine di esprimere sia l'ampiezza che la portata della nostra umanità collettiva e la misura in cui ci vediamo allineati con

i nostri valori più elevati. Perché è nel PUSHBACK, nell’essere messi a dura prova, che arriviamo a conoscere la profondità della nostra forza e siamo in grado di mostrare ai nostri oppressori fino a che punto siamo disposti a combattere la nostra battaglia, per reclamare proprio quei DIRITTI DI NASCITA che sono sacrosanti e che noi vogliamo difendere in tutto e per tutto, dal profondo del nostro cuore. Con questa premessa vi presentiamo con orgoglio MAMA's BOY BLUES, nella sua versione live in studio, il brano è estratto dall’album Pandora's PlayHouse e prodotto da TreeHouse Publishing.



Questo video rappresenta il contributo a questi tempi difficili contemporanei che stiamo vivendo, un momento cruciale nella nostra storia umana condivisa. Qualsiasi sia la nostra realtà, noi desideriamo estrarre le nostre forme dalla polvere per proiettare le nostre posizioni verso il compimento di tutto ciò che è degno di diventare storia e che noi lasceremo inevitabilmente a nostra volta, come esempio alle future tribù della terra.



MAN WAS NOT MADE FOR THE SABBATH, BUT THE SABBATH WAS MADE FOR MAN.

Un grande saggio secoli fa ha ipotizzato che L'UOMO NON È STATO FATTO PER IL SABATO, MA IL SABATO È STATO FATTO PER L'UOMO, il che esprime l'idea più ampia che, se le leggi e le regole non sono a NOSTRA misura, noi non possiamo permettere a quelle Leggi e quelle regole di ostacolare la marcia della nostra evoluzione, unitamente al progresso che il nostro tempo e il nostro spirito ci richiedono. Siamo come dei sarti che tagliano la stoffa, per adattarla alle nostre proprie dimensioni, nel tessuto della nostra immaginazione. Non tutti riescono ad essere ‘liberi’, ma tutti si meritano indiscutibilmente questa possibilità.

We’re Always Awakened By

The Things We Fall Asleep On.

That’s a Mama’s Boy Blues.

Sananda Maitreya