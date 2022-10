La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Eboli

Chiusura del tour a Eboli per Marco Mengoni, che nella città campana saluta il pubblico in attesa delle date estive Condividi

Marco Mengoni non conosce soste e si avvia alla conclusione del tour autunnale con la data di questa sera, 27 ottobre, a Eboli. Il cantante attira a sé moltissime attenzioni, soprattutto da parte dei fan che sono sempre pronti ad acquistare i biglietti per gli eventi del cantante viterbese. Emerso grazie a X-Factor, Marco Mengoni non può ancora essere definito un veterano della musica italiana ma è senz'altro uno dei giovani che ha più esperienza alle spalle. La sua voce calda e graffiante è uno dei plus del suo successo, ottenuto grazie anche alla capacità di raccontare in musica emozioni e sentimenti umani, in cui tutti riescono a rivedersi e a specchiarsi. Sono tantissimi i giovani che lo seguono e che si accalcano sotto il palco per i suoi concerti, ma ci sono anche molti adulti nell'ampia platea del suo pubblico.

Marco Mengoni in concerto a Eboli, la scaletta vedi anche Marco Mengoni, esce il 7 ottobre Materia (Pelle), il nuovo album Marco Mengoni conosce perfettamente i gusti del suo pubblico e sa quali sono le canzoni che chi assiste ai suoi concerti vuole ascoltare. Partendo da questo, è riuscito a realizzare una scaletta completa per il tour autunnale, che comprende moltissimo brani del passato, quelli che hanno maggiormente contribuito ad accrescere il suo successo, ma anche quelli meno noti, che si perdono tra le tracce degli album, ma che toccano corde talmente profonde da essere amati dal pubblico, anche se non diventano singoli da estrazione. Nella scaletta del tour, però, Marco Mengoni ha inserito anche alcuni brani tratti dall’ultimo album appena pubblicato e che sta riscuotendo un discreto successo tra i fan di tutta Italia, che già cantano a memoria le sue canzoni. A meno di cambiamenti che potrebbero essere fatti da Marco Mengoni, la scaletta del concerto di Eboli dovrebbe essere strutturata in questo modo: Cambia un uomo

Essere umani

No stress

Voglio

Muhammad Alì

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’Essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona vita

Le altre date di Marco Mengoni leggi anche Marco Mengoni, Tutti i Miei Ricordi sono in passato che si fa futuro Eboli, per il momento, è l’ultima data del tour autunnale di Marco Mengoni. Al momento non sono previste altre date per le prossime settimane e probabilmente il cantante ha deciso di concedersi una pausa dai live, anche perché sono già in vendita i ticket per le date estive del tour negli stadi di Marco Mengoni.