La scaletta del concerto di Gigi d'Alessio a Varese

Prosegue il tour di successo di Gigi D’Alessio , che nella sessione autunnale ha già toccato numerose città con successo. Il cantante napoletano è uno dei più amati autori italiani contemporanei e ha saputo reinterpretare e ammodernare le melodie napoletane, rendendole attuali e per tutti. Lo dimostrano i grandi numeri dei concerti che Gigi D’Alessio ha tenuto al nord Italia nelle ultime settimane. Anche lui, come molti suoi colleghi, è stato costretto a un lungo stop dalla musica live a causa della pandemia ma il ritorno sulle scene è stato accompagnato da un’eco enorme, fatta di persone che non attendevano altro che poter tornare a cantare i suoi brani sotto i palchi. Questa sera, giovedì 27 ottobre, Gigi D’Alessio sarà in concerto a Varese e sono già tantissimi i biglietti che sono stati venduti nelle ultime settimane, segno che la pausa obbligata non ha scalfito l’affetto dei fan nei suoi confronti.

Gigi D’Alessio in concerto a Napoli, la scaletta

Di brani tra i quali pescare quelli per realizzare la scaletta, Gigi D’Alessio ne ha tantissimi. Eppure, proprio quando si ha tanta scelta, il lavoro potrebbe addirittura rivelarsi più complicato. Gigi D’Alessio ha un repertorio davvero vasto, comprensivo di diverse centinaia di brani, molti dei quali incentrati sul tema dell’amore. Tuttavia, non sempre il cantautore napoletano si è dedicato agli inni del sentimento più elevato. Molto spesso ha affrontato tempi interiori, cantando quella che è la vita vera. Non ha rilasciato una scaletta ufficiale per i suoi concerti, anche se per il momento tutte le sue uscite sono state incentrate su una scaletta standard. Anche per il concerto di questa sera a Varese, è presumibile che non si discosti troppo dai precedenti concerti, nei quali l’ordine di uscita è stato pressapoco questo: