Sky Arte, a Indie Jungle c'è Willie Peyote: il video esclusivo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dello spettacolo



Prosegue l’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento musicale che propone 12 puntate monografiche per altrettanti concerti dedicati al pubblico televisivo. Con protagonista WILLIE PEYOTE, la nuova puntata di INDIE JUNGLE andrà in onda sabato 29 ottobre alle ore 20.10 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand.



Uomo di mezzo tra l’old school dell’hip hop italiano e la nuova generazione di rapper, Willie Peyote ha saputo costruirsi una sua identità e un suo pubblico, fatto di amanti del rap puro ma non solo. Dopo il disco d’oro con “Sindrome di Tôret” nel 2017 e la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con “Mai dire mai (la locura)”, con cui ha vinto il Premio della Critica ‘Mia Martini’ e conquistato il disco di platino, si conferma uno degli artisti più originali della scena italiana degli ultimi anni con il nuovo album “Pornostalgia”, pubblicato nel maggio del 2022. In attesa della puntata che vede protagonista Willie Peyote, è disponibile per tutta la settimana in streaming gratuito per tutti su https://arte.sky.it/ la puntata precedente dedicata a Giorgio Poi.