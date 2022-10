Pinguini Tattici Nucleari, nuovo concerto allo Stadio Olimpico di Roma

I Pinguini vanno dal lupo

approfondimento

“Ricordi”, il video dei Pinguini Tattici Nucleari con Sergio Rubini

Riccardo Zanotti aveva dato la notizia con un criptico post social: uno sfondo nero con un pinguino e una freccia in direzione di un lupo. Dopo il “NO RISSA” anagramma di San Siro, usato per annunciare la data milanese, il nuovo rebus è stato presto risolto dai follower. “I pinguini vanno dal lupo” cioè i Pinguini Tattici Nucleari suoneranno allo Stadio Olimpico di Roma. Visto che si tratta dei primi stadi, il gruppo ha voluto probabilmente prima testare l'entusiasmo per la data di Milano. Con il sold out in meno di ventiquattr’ore dall’apertura delle vendite dei biglietti, è stata subito annunciata anche la data di Roma, il 23 luglio 2023. “Quando, dopo sole 12 ore, abbiamo esaurito i posti di San Siro, ci è sembrato doveroso aggiungere un altro concerto. È per tutti coloro che non sono riusciti ad esserci al primo. Quindi eccoci, Roma! Nel nuovo album ci sarà un’intera canzone dedicata a questa città che sempre ci ha fatto sentire il proprio affetto. A presto”, ha scritto la band sui social. “Roma è sempre stata una città difficile da espugnare per tutti i musicisti – ha commentato il cantante, Riccardo Zanotti - La sua coscienza musicale è molto alta, decide lei a chi regalare grandi soddisfazioni. La prima volta che ci siamo andati, per suonare in un piccolo locale del Pigneto, il pubblico ci ha accolto come fossimo amici, quasi parenti. Con alcuni dei presenti siamo tuttora in contatto, perché Roma ti sa far sentire a casa anche se provieni da milioni di chilometri di distanza. L’Olimpico è un traguardo enorme e favoloso, che suggella il nostro amore per la Città Eterna”. Per chi volesse prenotare l'evento allo Stadio Olimpico, i biglietti sono in prevendita da martedì 25 ottobre su Ticketone.it e su Ticketmaster.it.