Movement Torino Music Festival, sul palco i top dj: il programma

Torna Movement Torino Music Festival per la quindicesima edizione: dal 28 ottobre al 1° novembre la rassegna indoor dedicata alla cultura e alle arti digitali porterà nel capoluogo piemontese per una settimana una programmazione ricca di appuntamenti con alcuni dei dj e artisti più rappresentativi della scena clubbing ed elettronica internazionale.



Dopo l’incredibile successo di Kappa FuturFestival 2022, l’edizione dei record che ha portato a Torino oltre 90.000 appassionati di cultura clubbing provenienti da tutto il mondo, Movement Entertainment si prepara al suo storico appuntamento autunnale, con un programma dislocato tra Audiodrome Live Club, OGR Torino e Centralino Club.



PROGRAMMA

28.10 Club Night from 23:00 @Audiodrome Live Club w/ TINI GESSLER, YOUNIVERSE, NICOLA GAVINO, RIVERSIDE

29.10 Club Night from 23:00 @Audiodrome Live Club w/ CASSIE RAPTOR, GANDALF, SIZING, KLIZ



30.10 Superga Night from 23:00 @Centralino Club w/ KRYSTAL KLEAR, LVPICA, PAUL LUTION live

31.10 Monday Night Show from 21:00 @ OGR Torino w/ MIND AGAINST, FIDELES, AE:THER, YOUNIVERSE

31.10 Club Night from 23:00 @ Audiodrome Live Club w/ 999999999 live, GANDALF, MARBØX, SIZING





COLONNA SONORA DELLA CITTÀ | CITY SOUNDTRACK (ascolta su Spotify City Soundtrack)



Torna, inoltre, la “Movement City Soundtrack” con 2 playlist della durata di 120 minuti cadauna da riprodurre in tutti gli alberghi della Città. L’iniziativa offre alle strutture l’opportunità unica di creare un’esperienza immersiva per i propri ospiti e dal forte impatto mediatico. Le playlist sono disponibili sul canale ufficiale di Spotify. Assohotel Confesercenti di Torino e Provincia, Federalberghi Torino e il Gruppo Turistico Alberghiero dell’Unione Industriale hanno già aderito all’iniziativa