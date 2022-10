La scaletta del concerto di Gigi D'Alessio a Genova

L’artista si esibisce a Genova la sera di lunedì 24 ottobre: è in pieno corso il tour autunnale di successo del cantante napoletano Condividi

Ancora un concerto per Gigi D'Alessio la sera di lunedì 24 ottobre a Genova. L'artista è uno dei cantanti napoletani di maggior successo di sempre. Esploso a livello nazionale a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila, Gigi D'Alessio ha alle spalle una lunghissima gavetta a Napoli, tra matrimoni ed eventi privati, che hanno contribuito a renderlo l'artista sensibile e umile che oggi in tanti hanno imparato ad amare. La sua musica è diventata negli anni un simbolo dell'amore. Le canzoni di Gigi D'Alessio sono quasi delle poesie in musica, con le quali il cantante napoletano è riuscito a conquistare un pubblico molto ampio. E non è certo un caso se Gigi D'Alessio continua a essere sulla cresta dell'onda da oltre trent'anni, continuando a fare proseliti anche tra i giovanissimi. Di recente ha festeggiato i tre decenni di carriera con un concerto evento in una piazza del Plebiscito di Napoli gremita di gente. Lo spettacolo è stato trasmesso anche su una rete televisiva nazionale, proprio a riprova che Gigi D'Alessio è un vero e proprio fenomeno nazionalpopolare italiano che non conosce confini. Lo dimostrano anche i tantissimi biglietti venduti in tutta Italia e i molti sold-out.

Gigi D’Alessio in concerto a Genova la scaletta approfondimento Gigi d'Alessio: le prime foto al mare con Denise e il quinto figlio Il tour è cominciato dal teatro Augusteo di Napoli e rappresenta il ritorno alle scene del cantante napoletano dopo i due anni di pandemia. Anche Gigi D’Alessio è stato obbligatoriamente costretto a mettere in pausa i suoi concerti ma questo non ha minimamente scalfito l’appeal e il successo della sua carriera, tanto che al ritorno sulle scene ha ritrovato lo stesso pubblico, anche più numeroso. Un successo che riflette quello dei suoi dischi, le innumerevoli prime posizioni in classifica, a dimostrazione che il cantante napoletano continua a essere uno dei compositori ed esecutori più amati del nostro Paese. Gigi D’Alessio è stato in grado di rivedere e innovare il neomelodico napoletano ed è impossibile non notare che le sue canzoni sono un perfetto mix di tradizione e contemporaneità. Per il concerto di Genova di questa sera, lunedì 24 ottobre, non è stata ufficializzata nessuna scaletta da parte di Gigi D’Alessio, così com’è accaduto in precedenza. Tuttavia, è presumibile che non si discosti troppo dai precedenti concerti, nei quali l’ordine di uscita è stato pressappoco questo: Notti di lune storte Quanti amori Sei importante Primo appuntamento Una notte al telefono Dove sei Non riattaccare Il cammino dell’età Assaje Domani vedrai Una bellissima storia d’amore Cient’anne Mezz’ora fa Anna se sposa San Valentino Sconfitta d’amore Meza bucia Pecché Le mani Insieme a lei Liberi da noi Apri le braccia Ora Un nuovo bacio Non mollare mai Non dirgli mai Tu si’ ‘na cosa grande Di notte Cumpagna mia ‘Na canzona nova Comme si fragile Annare’ ‘O surdato nnammurato ‘O sarracino Como suena el corazón Comme si femmena Fotomodelle un po’ povere Sotto le lenzuola Chiove ‘A riva ‘e mare Guagliunce’ ‘O posto d’Annare’ 30 canzone Guagliune Buongiorno

Dopo la data di Genova, Gigi D'Alessio è atteso a Varese e a Roma. Le altre date del tour invernale di Gigi D'Alessio sono per ora fissate a Torino, Bologna, Milano, Parma, Legnano e Biella dove, per il momento, è prevista la chiusura del tour il prossimo 14 novembre. Non è escluso che possano essere aggiunte nuove date nelle prossime settimane.