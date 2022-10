Kendrick Lamar, il concerto di Parigi sarà trasmesso su Prime Video

Occasione imperdibile per i fan dell’artista: il 22 ottobre lo spettacolo si potrà seguire in diretta sulla piattaforma Condividi

Ottime notizie per tutti i fan della musica rap e, in particolare, di Kendrick Lamar. Il rapper americano, infatti, trasmetterà il live streaming globale il suo concerto del 22 ottobre alla Accor Arena di Parigi sulla piattaforma digitale Prime Video di Amazon (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Un'occasione per tanti che potrebbero non vederlo mai dal vivo di assistere a un suo concerto che, stando al parere di molti critici, è tra i più spettacolari dell'attuale scena musicale. La data del 22 ottobre non è certo casuale per Kendrick Lamar, che non lascia mai nulla al caso ma pianifica esattamente ogni sua mossa affinché tutto abbia un senso.

Il concerto di Kendrick Lamar a Parigi e in live streaming approfondimento Kendrick Lamar, fuori il video di N95 Non è la prima volta che Amazon Prime Video decide di trasmettere live sulla sua piattaforma un concerto. Sono già numerose le occasioni in cui il colosso dello streaming ha dato accesso ai suoi utenti ai concerti dei più importanti cantanti a livello mondiale e locale, come dimostrano anche alcune performance di artisti italiani che hanno avuto il supporto di Amazon per i loro concerti. Kendrick Lamar è uno dei più straordinari artisti del panorama rap dei nostri tempi e, nonostante non sia ormai da annoverare tra i rapper junior che costellano la galassia dell’universo rap, la sua fama è esplosa in tempi relativamente recenti. Il picco della sua popolarità comincia con Good Kid, M.A.A.D City, pubblicato 10 anni fa. Ed è proprio a questo album che è dedicato il concerto del 22 ottobre alla Accor Arena di Parigi: una data speciale visto che si tratta del decimo anniversario dall’uscita del disco. L’inizio del live è stato fissato alle 21 ora italiana ed è previsto che Kendrick Lamar salga sul palco insieme a due stelle della musica quali Tanna Leone e Baby Keem. Quest’ultimo ha vinto un Grammy come miglior performance rap per Family Ties, un brano che tra le sue firme vanta anche quella di Lamar.

Chi è Kendrick Lamar

Kendrick Lamar è nato nel 1987 a Compton, in California. Fin da ragazzino si è fatto conoscere sulla scena underground della west-coast americana e non è esploso fino al 2021, quando ha pubblicato l'album Good Kid, M.A.A.D City, che l'ha fatto conoscere in tutto il mondo. Grazie a quel disco ha ottenuto 4 nomination ai Grammy ma, soprattutto, raggiunge la posizione numero uno della Billboard 200. Tra i vari riconoscimenti, nel 2018 spicca il premio Pulitzer per la musica per Damn.