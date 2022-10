Marco Mengoni in concerto a Firenze tra grandi successi e nuovi brani dell’album Materia Condividi

Marco Mengoni è indubbiamente uno dei cantanti più amati nel nostro Paese negli ultimi dieci anni. Un traguardo raggiunto grazie alla capacità di parlare d'amore ma anche di temi sociali con grande naturalezza. Il pubblico di Marco Mengoni, classe 1988, è trasversale e comprende sia i giovanissimi che gli adulti, pronti a darsi appuntamento ai concerti del cantante per cantare a squarciagola le sue canzoni più note e quelle meno conosciute, che fanno però parte del bagaglio di conoscenza di ogni suo fan. L'uscita nelle ultime settimane dell'album Materia di Marco Mengoni ha dato nuovo impulso a quel che resta del suo tour autunnale. Sono ormai in esaurimento le date di questa sessione di concerti live per il cantante, che si è esibito in innumerevoli città. In alcune di queste si è reso necessario fare almeno due date per andare incontro a tutte le richieste di biglietti, che sono andati esauriti in pochissimi giorni dall'apertura della vendita. Il concerto di oggi, martedì 18 ottobre a Firenze è andato full in pochissimo tempo e non è più possibile acquistare nuovi biglietti.

Marco Mengoni in concerto a Casalecchio di Reno, la scaletta vedi anche Marco Mengoni, esce il 7 ottobre Materia (Pelle), il nuovo album Nonostante la giovane età, Marco Mengoni ha un repertorio di canzoni molto ampio e variegato, che è anche la sua forza, perché nei testi del cantautore non si trovano solamente brani dedicati all’amore in ogni sua forma, ma anche testi che esulano da questo tema e che riguardano la sfera sociale dell’individuo. Ma sarebbe sbagliato negare che la forza di Marco Mengoni è proprio nel racconto dell’amore, che anche grazie alla sua personale storia di vita, il cantante riesce ad approcciare senza luoghi comuni e senza stereotipi, offrendo una visione tout court e ampia del tema. La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Firenze è un vero e proprio viaggio del cantante attraverso le tappe della sua vita, sia musicale che personale. Non è stato semplice, ma Marco Mengoni è riuscito a racchiudere all’interno della scaletta del tour autunnale le principali tappe della sua produzione musicale, che in alcuni momenti si è intrecciata con il vissuto. Presenti anche alcuni brani dell’ultimo album, che già hanno conquistato i gusti dei suoi fan. A meno di cambiamenti che potrebbero essere fatti da Marco Mengoni, la scaletta del concerto di Firenze dovrebbe essere strutturata in questo modo: Cambia un uomo

Essere umani

No stress

Voglio

Muhammad Alì

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’Essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona vita

Le altre date di Marco Mengoni leggi anche Marco Mengoni, Tutti i Miei Ricordi sono in passato che si fa futuro Dopo l’appuntamento di Firenze, Marco Mengoni è atteso a Roma (per una doppia data), poi a Eboli, dove chiuderà il tour. Non è escluso che vengano aggiunte ulteriori date per i prossimi mesi, arricchendo ulteriormente il calendario indoor. Intanto, sui siti di prevendita sono già disponibili i primi biglietti per il tour estivo negli stadi di Marco Mengoni, che prenderà il via la prossima estate.