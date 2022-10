La scaletta del concerto dei Deep Purple ad Assago

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Un’occasione da non perdere per i fan dei Deep Purple. Dopo numerosi rinvii a causa della pandemia di coronavirus che ha limitato molto gli eventi pubblici in presenza, la band torna a esibirsi a Milano, al Forum di Assago nel mese di Ottobre. Il 17 Ottobre è il grande giorno e si preannuncia una serata ricca di emozioni e ottima musica a partire dalle 21.00, anche se dalle 18.30 i cancelli sono aperti per accogliere tutti coloro che sono provvisti di biglietto. Dalle 19,30 infatti è prevista l’esibizione dei Jefferson Starship, un gruppo rock di San Francisco che aprirà il concerto.