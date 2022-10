Måneskin, Damiano: “Ho pensato di morire sul set di The Loneliest”

Il frontman della band romana confessa di aver temuto di morire sul set del videoclip appena uscito. Nel video si vede il cantante sott’acqua, in una scena che ricrea un finto annegamento. Per far stare Damiano sott’acqua, gli sono stati legati dei pesi al corpo. “Hanno esagerato con i pesi e ho pensato che sarei morto sul serio”, ha detto il musicista in una diretta su YouTube

Damiano dei Måneskin ha confessato di aver temuto di morire sul set del nuovo videoclip, quello della canzone The Loneliest.

Durante una recente diretta che Damiano e soci hanno offerto su YouTube, il frontman della band romana ha svelato questo retroscena inquietante.



Nel video c’è una scena in cui lo vediamo sott’acqua, per ricreare un finto annegamento. Per far stare Damiano sott’acqua, gli sono stati legati dei pesi al corpo. “Hanno esagerato con i pesi e ho pensato che sarei morto sul serio”, ha affermato il musicista in una diretta su YouTube.

Benché tutto sia stato realizzato in sicurezza, la percezione che qualcosa non stesse andando per il verso giusto non è mancata all'appello. “Non è stata la cosa più vicina alla morte ma ci sono andato vicino”, ha raccontato.



Damiano ha spiegato di aver rischiato di morire più volte durante la sua turbolenta vita, specialmente nel periodo dell’infanzia: "Mio padre mi ha salvato almeno due volte, ero un bambino molto attivo”, ha detto il cantante.



La prima immagine del videoclip è proprio quella di Damiano sott'acqua, con gli occhi chiusi e immobile. Sembrerebbe senza vita ma poi riapre improvvisamente gli occhi, forse in stile zombie. A seguire, c'è un funerale in cui una bara viene portata a spalla dai quattro membri dei Måneskin (Damiano, Victoria, Ethan e Thomas), tutti vestiti in total look firmato Gucci.



In fondo a questo articolo potete guardare il videoclip recentemente uscito della canzone The Loneliest dei Måneskin.



Durante il funerale viene benedetta la salma dal celebrante, mentre gli astanti piangono la dipartita del proprio caro. Intanto i componenti della band lanciano fiori sul feretro, e per coronare il tutto in stile Il Corvo comincia pure a piovere... Un montaggio molto inquietante alterna le immagini del funerale a momenti in cui Damiano è ritratto sott'acqua. Sembra proprio che stia annegando, e dopo il racconto del cantante relativo a questo retroscena del timore di morire davvero, il tutto assume contorni ancor più spaventosi. Il videoclip è scritto e diretto da Tommaso Ottomano, che ha voluto offrire un accompagnamento visivo in salsa dark alla canzone.

Oltre alla confessione del timore di annegare, Damiano David ha raccontato anche come ha composto la canzone: si trovava a Los Angeles e ha detto di aver immaginato di perdere i propri cari. Dopodiché si è concentrato sul rovescio della medaglia, pensando viceversa a come sarebbe se fossero i suoi amici e parenti a perdere lui. E per un attimo sul set di questo videoclip ne ha avuto esperienza diretta… Per fortuna, comunque, non è successo nulla di grave. Mentre si trovava negli Stati Uniti, Damiano ha confessato di essersi sentito molto solo, come il titolo della sua canzone attesta. Si sentiva solo benché con lui ci fossero gli altri tre soci, i membri dei Måneskin. Questo sentire è stato la musa ispiratrice della canzone The Loneliest.



Le parole di Damiano

approfondimento Måneskin, “The Loneliest” è il brano più ascoltato al mondo. Damiano David ha detto quanto segue: “Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio. Non è stata la cosa più vicina alla morte ma ci sono andato vicino, ma è successo molte volte. Mio padre mi ha salvato almeno un paio di volte, ero un bambino molto attivo”.



Si è poi soffermato - parlandone assieme al resto del gruppo - sul singolo, The Loneliest appunto. “The Loneliest è un singolo a cui teniamo particolarmente”, hanno affermato i Måneskin. “Molto personale, in cui speriamo che tanti possano ritrovarsi. Lo abbiamo suonato per la prima volta a Londra, durante un concerto a sorpresa, e vedere il coinvolgimento dei fan ha significato tanto per noi. Stiamo vivendo un anno frenetico, costantemente in giro per il mondo fra live e festival, in cui stiamo avendo l’opportunità di conoscere tutti i nostri fan, dal Giappone all’America fino all’Europa e non solo. Siamo pronti a continuare la nostra tournée e a pubblicare nuova musica nel 2023”.



Nelle prime 14 ore, il videoclip di The Loneliest ha totalizzato oltre 720mila visualizzazioni su YouTube, entrando subito in tendenza. Da quando è stato caricato su YouTube - lo scorso 7 ottobre - a oggi, il video conta quasi 4 milioni e mezzo di visualizzazioni, a riprova dell'enorme successo della band. Il gruppo è stato lanciato da X-Factor, diventando rapidamente la band dei record: ha vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest, ha collezionato poi riconoscimenti a livello internazionale, concerti sold out in tutto il globo terraqueo, collaborazioni con Maison di moda del calibro di Gucci, per non parlare della colonna sonora del film Elvis, il biopic presentato al Festival di Cannes candidato ai Premi Oscar.



Il brano The Loneliest è stato suonato per la prima volta il 6 ottobre, durante il concerto all’Underworld di Londra. È un ritorno della band alle ballad, con contorno di assolti di chitarra.



La band italiana dei record prosegue parlando del brano The Loneliest: "Ha una forte carica emotiva essendo una via di mezzo tra una lettera d'amore, un addio e un testamento. È quel che diresti alle persone a cui vuoi bene quando qualcosa di bello finisce. È un testo importante per noi: esprime un messaggio d'amore universale. La canzone è un modo per superare la mancanza di qualcuno e, in definitiva, la solitudine. Qualcosa che tutti hanno provato in un modo o nell'altro. Si sente la lotta alla nostalgia e al dolore fino al grido d'amore catartico finale. Fare questa canzone è stata un'esperienza di guarigione".



Le parole di Victoria: “Un messaggio universale come l’amore”

L'ultima parola spetta a Victoria, che di The Loneliest parla in questa maniera: "È un messaggio universale, universale come l'amore. Per questo motivo, ti lascia con un'interpretazione libera e aperta. Dice, certo, qualcosa su una partenza, o un addio, un cambiamento, un punto di arrivo, che può portare a una rinascita dentro di sé. Ma pensiamo che questa sia una di quelle esperienze comuni che ognuno incontrerà in modo diverso nel corso della propria vita. Ed è per questo che riteniamo che la canzone possa essere davvero sentita a diversi livelli. Ognuno può dargli la propria interpretazione e significato. Questo è ciò che ci piace davvero".



Di seguito potete guardare il videoclip recentemente uscito della canzone The Loneliest dei Måneskin.