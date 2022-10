The Loneliest, clip del nuovo singolo dei Maneskin. VIDEO

A pochi giorni dall'uscita del brano, un teaser di poco più di trenta secondi con protagonista Damiano David, conferma le prime impressioni sulla ballad: una canzone intensa, dalle atmosfere cupe e drammatiche Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo la pubblicazione delle foto ufficiali con i look dei membri della band, i Maneskin hanno diffuso un teaser del videoclip del singolo The Loneliest, atteso brano della band in uscita il prossimo 7 ottobre. L'estratto, una breve clip di poco più di trenta secondi, mostra il frontman del gruppo, Damiano David, che canta il ritornello della canzone sotto una pioggia battente. Inutile dire che l'anticipazione ha innalzato ancora di più il livello di attenzione sul prossimo lavoro dell'apprezzata band italiana.



approfondimento Måneskin, girato in Brianza il video di The Loneliest secondo i fan Con la pubblicazione a sorpresa di un pezzo del videoclip di The Loneliest, la cui uscita fissata per il 7 ottobre - data ampiamente annunciata dai contenuti pubblicati sui social dei Maneskin - Damiano e compagni hanno compiuto un altro sostanzioso passo nella promozione del brano che ha tutte le credenziali per diventare uno dei tormentoni della stagione appena iniziata. Ballad dal contenuto inteso, in parte già rivelato da un post che svelava una buona parte del testo, The Loneliest è una canzone carica di emozioni e la parte di videoclip disponibile in rete non fa che confermare le impressioni già ricevute. Malinconia e rimpianti sono i grandi temi di questa canzone d'amore che i Maneskin cantano in inglese. La scelta non è diversa, dunque, dagli ultimi singoli della band il cui ultimo inedito è stato Supermodel, cantato in anteprima all'ultimo Eurovision Song Contest e diventato in breve tempo uno dei grandi successi dell'estate appena terminata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

leggi anche Måneskin, è uscito il video di Supermodel. Tra Tarantino e Hitchcock Oltre al testo, i fan dei Maneskin hanno avuto già diversi giorni per riflettere sulle atmosfere dark e gotiche della parte visual della nuova canzone poiché Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno scelto di svelare i loro look di scena, ciascuno sul proprio profilo ufficiale personale. Completamente vestiti da Gucci, look disegnati dallo stilista amico della band Alessandro Michele, i quattro rocker hanno adottato abiti scuri e formali, una vera e propria svolta rispetto agli uotfit con cui si sono esibiti in pubblico di recente. Nel videoclip, girato all'aperto in un parco verde di Desio, in provincia di Monza e Brianza, i musicisti sono investiti da una pioggia abbondante che renderà ancora più opprimente la sensazione di dolore espressa dalla canzone. Per ora, l'anticipazione riguarda solo Damiano ma non è escluso che nelle prossime ore i social media mostreranno qualcosa in più. Intanto, per il brano, è attivo il pre-order sulle varie piattaforme.