Måneskin, girato in Brianza il video di The Loneliest secondo i fan

Villa Tittoni a Desio location del video The Loneliest . Il post, asciutto e corredato da cinque foto d'archivio della villa, è comparso sulla pagina Facebook Måneskin Official Fan Club , seguita da oltre 123mila follower. E la notizia del soggiorno brianzolo della band, durato tre giorni, dal 27 al 29 settembre, è subito diventata virale, raccogliendo conferme indirette. Ad esempio, quella dell'amministrazione comunale di Desio, in provincia di Monza, che ha parlato di una generica "band musicale" che ha usufruito dei locali della villa. Lo stesso Comune, sulla propria pagina Facebook ufficiale, aveva del resto avvertito martedì i concittadini con un post: "Il Parco comunale di Villa Tittoni sarà chiuso da oggi 27 settembre al 29 settembre compreso". Nessuna conferma ufficiale, dunque, ma i fan della band che sta raccogliendo successi in tutto il mondo sono certi: il video di The Loneliest , la cui uscita è programmata per il prossimo 7 ottobre, è stato girato proprio lì, nei locali di Villa Tittoni.

Il singolo di successo della rock band Supermodel ha recentemente superato gli oltre 150 milioni di stream globali, raggiungendo la #1 posizione nelle classifiche di Billboard e rimanendo salda per diverse settimane alla #1 nella US Alternative Radio - i Måneskin sono gli unici a conquistare questo traguardo con due canzoni quest'anno. Victoria, Damiano, Thomas e Ethan si sono anche aggiudicati il Billboard Music Award 2022 nella categoria "Top Rock Song" e l'iHeartRadio Music Award come "Best New Alternative Artist". I Måneskin hanno concluso un'estate fenomenale in giro per il mondo. Il 2022 continua ininterrottamente a vederli protagonisti di spettacoli colossali e palchi grandiosi nei principali festival di tutto il mondo come lo storico Circo Massimo di Roma che ha registrato il tutto esaurito con oltre 70.000 presenze, o il Lollapalooza di Chicago, davanti a oltre 65.000 fan, dove la band ha letteralmente scosso la folla, e ancora il Rock in Rio, il Pinkpop, il Rock am Ring, Summer Sonic e molti altri. I traguardi raggiunti dai Måneskin quest’anno non si fermano qui: la band si è esibita con agli MTV VMA Awards 2022 il loro singolo di successo "SUPERMODEL", in una performance che ha sconvolto il pubblico televisivo, e che è ora disponibile qui. La serata ha anche visto la band portare a casa con orgoglio il VMA award per "Best Alternative Video", segnando la prima volta di un gruppo italiano ad aver vinto tale premio.