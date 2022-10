La scaletta del concerto di Rocco Hunt a Firenze

Scaletta selezionatissima per Rocco Hunt in concerto a Firenze nel recupero delle date del tour 2020 Condividi

Rocco Hunt è uno dei giovani rapper e cantautori italiani che negli ultimi anni è riuscito a emergere nel complicato panorama della musica italiana. Sarebbe riduttivo considerare Rocco Hunt solo per i suoi ben noti "tormentoni" estivi, visto che il repertorio che ha a disposizione è piuttosto ampio. Rocco Hunt è il volto nuovo della musica napoletana, della quale trattiene l'anima brillante, sia nei testi che nella musica. Ma il "Poeta urbano", come viene anche chiamato Rocco Hunt, ha esplorato anche altre forme d'arte, come la recitazione, per la quale ha dimostrato di essere piuttosto portato. La spiccata espressività del cantautore è una delle sue carte vincenti, così come la capacità di essere estroverso una volta salito sul palco, dove riesce ad allacciare un rapporto col pubblico che accorre per ascoltare le sue canzoni. Questa sera, martedì 11 ottobre, Rocco Hunt sarà sul palco di Firenze per un recupero data.

Rocco Hunt in concerto a Firenze, la scaletta approfondimento Rocco Hunt e il suo nuovo album intitolato "Rivoluzione" Il concerto di Firenze non è l’unico recupero data per Rocco Hunt. Infatti, il tour che il cantante sta intraprendendo dall'estate scorsa era in origine programmato per il 2020, poi spostato al 2021 e infine rinviato definitivamente al 2022 a causa della pandemia Covid e delle restrizioni imposte alla musica nei due anni precedenti. Il repertorio di Rocco Hunt è dinamico e ritmato ma l’allegria del cantautore non deve trarre in inganno, perché se ci si sofferma ad ascoltare le parole dei suoi testi, in molti casi si scorgono importanti denunce sociali. Ed è forse questa una delle caratteristiche che piace di più della musica di Rocco Hunt, che riesce a portare in musica, senza troppi drammi, il disagio vissuto dalla sua generazione, soprattutto nelle zone più difficili d’Italia. Anche se Rocco Hunt non ha diramato la scaletta ufficiale del suo concerto di Firenze, è presumibile che l’ordine di uscita delle canzoni sia uguale o, comunque, molto simile a quello degli eventi precedenti: Mai Più

Nun Se Ne Va

Ti Volevo Dedicare

Maledetto Sud

Street Life

Nisciun

Buonanotte Amò

Se Tornerai

Discofunk

Nun Me Vuò Bene Cchiu

Libertà

Grande Bugia

Nun È Giusto

Benvenuti In Italy

Cuore Rotto (Nfam’ Version)

Ngopp A Luna

Le date dei concerti di Rocco Hunt approfondimento Caramello, la canzone di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Índigo Dopo l’appuntamento di Firenze, Rocco Hunt suonerà a Padova, Torino e Brescia, che sarà l’ultima data, finora fissata per il 23 ottobre. Non è ancora stata definita la possibilità che Rocco Hunt possa ampliare il suo calendario con nuove date per il prossimo inverno.