La scaletta del concerto di Gigi D'Alessio a Catania

La fama di Gigi D’Alessio lo precede. Il cantautore napoletano è sulla cresta dell’onda da trent’anni e continua a fare proseliti anche tra i giovanissimi. A dimostrazione del successo della sua musica, Gigi D’Alessio ha di recente festeggiato i 30 anni di carriera con un concerto evento in piazza del Plebiscito a Napoli. Da qualche settimana ha cominciato un tour autunnale nei teatri e sono già tantissime le date previste nel calendario. Impossibile trovare biglietti per la maggior parte degli appuntamenti già fissati, visto che sono andati esauriti in pochissimi giorni. Dopo le tre date programmate al teatro Augusteo di Napoli, che per il cantautore ha il sapore di casa, Gigi D’Alessio questa sera, martedì 11 ottobre, è pronto a salire sul palco del teatro Metropolitan di Catania.

Gigi D’Alessio in concerto a Napoli, la scaletta

Dopo due anni di stop per la pandemia, Gigi D’Alessio torna live sui palchi di tutta Italia con il suo repertorio ampio e variegato. La carriera di Gigi D’Alessio non può essere messa in discussione e lo dimostrano le migliaia di biglietti venduti in pochissimi giorni per tutti gli appuntamenti del tour. La sua musica popolare è diventata un grande classico nel repertorio italiano e il cantautore ha saputo continuamente rinnovarsi per intercettare anche le nuove generazioni, che sono comunque affezionate ai capisaldi della sua storia neo-melodica. Per il concerto di Catania non è stata ufficializzata nessuna scaletta da parte di Gigi D’Alessio ma è presumibile che non si discosti troppo da quanto visto nelle date precedenti, anche se il teatro Augusteo potrebbe rappresentare un unicum vista l’importanza che la piazza di Napoli rappresenta per il cantautore: