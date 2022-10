La scaletta del concerto dei Negramaro a Sanremo

Ritorno live per i Negramaro, in concerto a Sanremo tra le date del tour con due ore di spettacolo e musica dopo due anni di assenza

I Negramaro tornano sul palco dopo il Covid con un tour promozionale dedicato al loro ultimo lavoro discografico. Due anni di stop, quasi tre, anche per la band salentina, che ora è pronta a tornare ad animare i teatri con la sua musica. La band capeggiata da Giuliano Sangiorgi è una delle più amate degli ultimi anni, nonostante non sia una di quelle con una strabordante produzione, è riuscita a mantenere alta l’attenzione su di sé anche nel complicato momento del Covid. I Negramaro sono sulle scene da ormai vent’anni circa, tempo durante il quale sono riusciti a ritagliarsi un posto di prestigio tra gli attori principali della musica italiana grazie al loro sound ricercato, alla voce inconfondibile del frontman, ma anche alla capacità di spaziare tra svariati temi che non siano solo il racconto dell’amore. Nelle canzoni dei Negramaro, infatti, si ritrovano anche temi sociali e di denuncia.

Negramaro in concerto a Sanremo, la scaletta

Il repertorio dei Negramaro è particolarmente ampio e lo dimostra la scaletta che il gruppo ha preparato per la sessione autunnale del tour, che li vedrà impegnati nelle prossime settimane in diversi teatri italiani. Il gruppo salentino ha sempre saputo intercettare con facilità i gusti del proprio pubblico, trovando la chiave per realizzare scalette live che fossero il giusto compromesso tra i brani più datati e quelli più recenti in promozione. Moltissimi dei sostenitori dei Negramaro, infatti, amano i brani meno noti della band, quelli che non sono diventati singoli e che non sono entrati nelle classifiche, a sottolineare l’apprezzamento alla loro musica al di là del successo che questa può avere sul grande pubblico. E sta anche in questo la capacità dei Negramaro di incontrare il sentimento popolare, del quale sono diventati voce ed espressione con grandi successi come “Meraviglioso” oppure “Rotolando verso Sud”. Non è stata distribuita una scaletta ufficiale del concerto di Sanremo, ma al netto di qualche cambiamento e modifica dell’ultimo minuto, non dovrebbe essere molto diversa da quella degli altri concerti: