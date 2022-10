Daniel Barenboim rivela: "Ho una grave malattia neurologica"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



"E' con un sentimento misto a orgoglio e tristezza che annuncio oggi che nei prossimi mesi farò un passo indietro rispetto ad alcuni miei impegni concertistici". Il maestro e famoso direttore d'orchestra argentino-israeliano e di nazionalità spagnola, Daniel Barenboim ha annunciato su Instagram di doversi ritirare dai concerti e dalle tournée dopo che gli è stata diagnosticata "una grave malattia neurologica".



In un messaggio scritto in inglese e tedesco il musicista ha precisato che il suo stato di salute "è peggiorato negli ultimi mesi", precisando: "Mi è stata diagnosticata una grave malattia neurologica ", ha confermato il direttore, spiegando che ora si

concentrerà sul suo "benessere fisico il più possibile".