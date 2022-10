Chris Martin ha una brutta infezione, i Coldplay rimandano 8 concerti

Il cantante costretto a fermarsi a causa di una grave infezione ai polmoni. I concerti del 2022 sono stati quindi annullati e riprenderanno nel 2023: a giugno sono attesi anche in Italia, a Napoli e Milano Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Brutte notizie per i fan dei Coldplay. Chris Martin è stato costretto a fermarsi a causa di seri problemi di salute, come annunciato dall'entourage della band britannica in un comunicato diffuso sui social. Nella nota si parla di "grave infezione ai polmoni" che ha obbligato il cantante a prendersi una pausa e ad annullare quindi le date del 2022 del tour Music of the Spheres World.

Chris Martin, cosa sta succedendo approfondimento Coldplay, annunciate le date del 2023, live a Napoli e Milano "Con profondo rammarico siamo costretti a posticipare i nostri prossimi spettacoli a Rio e San Paolo fino all'inizio del 2023 – si legge nel comunicato ufficiale, che rivela la grave infezione ai polmoni di Chris Martin, costretto al riposo per le prossime tre settimane. Nello stesso comunicato i componenti del gruppo (oltre a Martin Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion) si sono detti "estremamente dispiaciuti per qualsiasi delusione e inconveniente" arrecati ai fan che avevano già acquistato i biglietti. "Siamo grati per la vostra comprensione in questo momento difficile in cui dobbiamo dare la priorità alla salute di Chris. Siamo ottimisti sul fatto che Chris tornerà in buona salute dopo la pausa medica prescritta e non vediamo l'ora di riprendere il tour il prima possibile. Accettate le nostre sincere scuse e grazie come sempre per il vostro amore e supporto". I Coldplay sono attesi anche in Italia per il giugno del 2023: il 21 e 22 saranno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 25, 26, 28 e 29 allo Stadio Meazza di San Siro, a Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Coldplay (@coldplay) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Coldplay in Italia, numeri da record approfondimento Chris Martin, serenata a sorpresa nel pub per una coppia di fan La speranza di tutti i fan dei Coldplay e di Chris Martin è, ovviamente, che il cantante si riprenda al più presto e torni in forma anche per riprendere il tour mondiale, lì dove era stato lasciato. Intanto qui in Italia i numeri dei biglietti venduti fanno già comprendere quanta attesa ci sia per gli appuntamenti a Napoli e a Milano del 2023. Come detto, la band inglese suonerà allo stadio Maradona il 21 e 22 giugno 2023, due date che sono andate sold out a poco più di mezz'ora dall'apertura della vendita dei biglietti lo scorso mese di agosto. Sono infatti 86mila i biglietti venduti in occasione del doppio evento nel capoluogo campano dei Coldplay, di cui circa 2700 acquistati all'estero. È la prima volta che il gruppo si esibisce a Napoli, scelta insieme a Milano come unica tappa italiana del tour mondiale.