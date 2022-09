I Maroon 5 annunciano la residency di Las Vegas

Ben sedici date a Las Vegas

I Maroon 5 hanno ufficializzato la residency di Las Vegas, ossia una serie di eventi composti da sedici spettacoli in sedici serate che li vedrà protagonisti nella città americana. L’appuntamento iniziale è per il 24 marzo 2023, con i sedici concerti che saranno distribuiti anche tra aprile, luglio e agosto. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di lunedì 3 ottobre. La residency di Las Vegas è sicuramente un bel modo per distogliere Adam Levine da pensieri più preoccupanti legati alla sua vita privata. Il cantante, infatti, è salito alla ribalta del gossip a causa della modella Sumner Stroh, che lo scorso 20 settembre aveva pubblicato su TikTok alcune chat tra lei e il frontman dei Maroon 5 piuttosto compromettenti. Adam Levine non è single ma sposato con Behati Prinsloo, dalla quale aspetta il terzo figlio e che si è chiusa in un rigoroso silenzio dopo il presunto tradimento del compagno. In realtà, Adam Levine ha replicato a Sumner Stroh non ammettendo direttamente la relazione, ma dichiarando comunque di aver superato i limiti e si è detto pronti ad assumersi la responsabilità delle sue azioni. In attesa di capire quale sarà il destino della coppia, Adam Levine è chiamato a mettere da parte le questioni privati e prepararsi ai prossimi concerti.