La scaletta del concerto di Marracash a Torino

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 27 settembre, a Torino, dove il rapper Marracash è pronto a esibirsi in un nuovo concerto del suo tour. L'artista è in giro per tutta Italia e farà tappa anche nel capoluogo piemontese con l'obiettivo di scatenare la folla presente nel suo show di oltre due ore.

Marracash a Torino: la possibile scaletta approfondimento Marracash, al via da Assago il Persone Tour. Recensione e intervista Marracash ha in mente uno spettacolo dove metterà in mostra praticamente tutto il suo repertorio musicale. Sono previsti, infatti, ben 26 brani ma soprattutto ci sarà spazio anche per alcuni medley e un vero e proprio DJ Set per trasformare il palco in una sorta di discoteca. Salvo imprevisti, la seguente dovrebbe essere la scaletta del concerto di questa sera, martedì 27 settembre, a Torino, anche perché sono gli stessi brani cantanti da Marracash nelle precedenti esibizioni. Ecco l’elenco integrale: Body Parts – I denti Qualcosa in cui credere – Lo scheletro Loro Pagliaccio Cosplayer Bravi a Cadere – I polmoni Crazy Love Quelli che non pensano – il cervello Gli altri (giorni stupidi) Noi / Appartengo – il sangue Nulla accade Dubbi Laurea ad honorem G.O.A.T. – Il cuore Neon – Le ali Io Poco di buono – Il fegato Nemesi DJ Set: Badabum Cha Cha, Supreme – L’ego, A volte esagero, King del rap, Scooteroni, Cashmere, Sport, Salvador Dalì Tutto questo niente – Gli occhi Niente canzoni d’amore Madame – L’anima Crudelia – I nervi 64 Bars Brivido Love

La carriera di Marracash GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Marracash è lo pseudonimo di Fabio Bortolo Rizzo ed è considerato tra i migliori rapper del panorama nazionale. In carriera ha sin qui realizzato ben sette album che andiamo a ricordare: Marracash (2008)

Fino a qui tutto bene (2010)

King del rap (2011)

Status (2015)

Santeria con Gué Pequeno (2016)

Persona (2019)

Noi, loro, gli altri (2021) Grazie a quest’ultimo album è stato insignito della targa Tenco per il “Migliore album in assoluto” divenendo il primo rapper a ottenere tale riconoscimento. Per quanto concerne la vita privata, ha intrattenuto una relazione con la collega Elodie dal 2019 al 2021. Nonostante la rottura, i due sono rimasti in buoni rapporti e continuano a collaborare come fatto per il brano Crazy Love del rapper.