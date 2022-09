La scaletta del concerto di Renato Zero a Roma al Circo Massimo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il concerto di Renato Zero al Circo Massimo ha i contorni dell’evento, non solo per i suoi fan ma anche per tutti gli amanti della musica che apprezzano le melodie ricercate e la voce suadente del cantautore romano. Da decenni sulle scene, la sua immagine non ha mai risentito dello scorrere del tempo ma anzi, ha saputo intercettare nuove generazioni che col tempo si sono appassionate alla sua musica e alla sua arte. Renato Zero non è un semplice cantautore, oggi verrebbe definito come un performer, un artista a tutto tondo che sa interpretare la sua musica a 360 gradi in tutte le sfaccettature dell’arte. Il concerto al Circo Massimo è quasi una sublimazione, una straordinaria occasione per esaltare al massimo la propria musica davanti a una platea molto ampia e in un contesto straordinario, dove arte e storia si fondono per dare vita a uno spettacolo che ha pochi eguali. L’appuntamento di questa sera, venerdì 23 settembre, al Circo Massimo per Renato Zero è quasi con la storia, benché nella sua lunga carriera l’artista si sia esibito nelle arene e nei teatri più prestigiosi d’Italia e del mondo.