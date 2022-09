La scaletta del concerto di Marracash a Roma

Proseguono a spron battuto gli appuntamenti live di Marracash , che è partito dal forum di Assago, a Milano, per il suo tour autunnale nei teatri e nei palazzetti. Sono già numerose le date inserite dal’artista nel suo calendario indoor da qui alle prossime settimane, che si preannunciano di grande successo per il rapper, soprattutto alla luce dei risultati gratificanti ottenuti nella doppia data di Milano. Il concerto al palazzetto dello sport di Roma di questa sera, venerdì 23 settembre, è stato inserito nel calendario come recupero della data del 1 giugno 2022, che Marracash non è riuscito a effettuare. L’organizzazione ha informato che i biglietti acquistati precedentemente per l’evento di giugno sono validi anche per la riprogrammazione.

Marracash in concerto a Roma, la scaletta

Marracash è uno degli artisti più amati del momento. La sua parabola musicale è in continua ascesa anche grazie all’immissione costante di nuovi fan nella sua platea. Marracash piace ai giovanissimi ma ha mantenuto il pubblico che ha iniziato a seguirlo agli albori della sua carriera, ragazzi e ragazze che oggi sono adulti ma che non hanno smesso di ascoltare la sua musica e partecipare ai suoi concerti. Il repertorio di Marracash è molto ampio, anche se non spazia tra i generi sono i temi a cambiare e a rendere unica e diversa ogni sua produzione. Chi lo ascolta ha dimostrato di apprezzare le canzoni che affrontano i temi sociali, uno dei principali argomenti della sua produzione. La scaletta organizzata da Marracash per il concerto di Roma e, in generale, per tutti i concerti autunnali, prevede un excursus tra le canzoni più datate e quelle più recenti, in un viaggio nella musica dell’artista che accontenta tutte le richieste dei suoi ammiratori. A meno di cambiamenti improvvisi, l’ordine di uscita delle canzoni dovrebbe essere molto simile a questo: