Diana Krall in concerto a Milano il 3 maggio 2023

Diana Krall torna ad esibirsi in Italia e sceglie il palcoscenico prestigioso del Teatro degli Arcimboldi di Milano. Sarà l’occasione per l’Artista Canadese di proporre al pubblico Italiano tutti i suoi successi insieme ai brani di “This Dream of You ”, il suo ultimo album uscito nel 2020. L’album vede Diana Krall in quartetto con colleghi con i quali ha collaborato per anni John Clayton, Jeff Hamilton e Anthony Wilson in “Almost Like Being In Love” e “ That’s All”, così come in trio con Christian McBride e Russell Malone in “Autumn in New York” e “There’s No You.” I duetti includono una straordinaria first-take di “I Wished On The Moon” con Krall e John Clayton e due registrazioni – “More Than You Know” e “ Don’t Smoke In Bed” – in cui allo sgabello del pianoforte è Alan Broadbent, anche autore dell’orchestrazione per “But Beautiful” nonché dell’arrangiamento per archi in “Autumn In New York.”



L’ultima seduta di incisione per quest’album ebbe luogo presso i Capitol Studios, con un ensemble di cui facevano parte il chitarrista Marc Ribot, il violino di Stuart Duncan ed una sezione ritmica composta da Tony Garnier al contrabbasso e Karriem Riggins alla batteria. Questa formazione registrò “Just You, Just Me”, la già citata “How Deep Is The Ocean ” di Irving Berlin e la canzone di Bob Dylan “This Dream Of You”, nella quale Randall Krall suona la fisarmonica. Diana Krall è l’unica cantante dell’area jazz ad avere visto nove suoi album debuttare in testa alla classifica Billboard Jazz Albums. Ad oggi, i suoi album hanno guadagnato cinque Grammy Awards, dieci Juno Awards e hanno conquistato nove dischi d’oro, tre di platino e sette multi-platinum.