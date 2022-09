La scaletta del concerto di Marracash ad Assago

L’artista in concerto con una scaletta dinamica e ritmata che fa scatenare il pubblico numeroso del Forum Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Marracash è un artista trasversale, che nel corso della sua carriera, pur mantenendo una certa coerenza artistica e musicale, ha saputo spaziare in un range piuttosto ampio, riuscendo così ad acquisire pubblico diverso e non omogeneo. Una caratteristica peculiare della sua musica, che l’ha portato a essere, oggi, uno degli artisti ma, soprattutto, uno dei rapper italiani che più di altri domina la scena nazionale. È stata un’estate molto intensa per Marracash dal punto di vista del tour, che l’ha portato a esibirsi nelle principali piazze italiane con una lunga serie di concerti sempre molto partecipati. Marracash ha un pubblico giovane, di under e over 30, che nonostante la discrepanza anagrafica dimostra di essere appassionati alla sua musica. E sono tutti attesi al Forum di Assago questa sera, mercoledì 20 settembre per una delle tante date del tour autunnale appena cominciato.

Marracash in concerto ad Assago, la scaletta approfondimento Marracash, al via da Assago il Persone Tour. Recensione e intervista Per quanto Marracash possa essere annoverato tra gli artisti giovani, il suo repertorio musicale è comunque piuttosto ampio. L’artista ha nel suo carnet innumerevoli hit da classifica ma anche brani più di nicchia che, paradossalmente, sono spesso quelli che vengono maggiormente apprezzati dai suoi fan durante i concerti. Sta tutta qui la chiave per interpretare la scaletta preparata da Marracash per il tour autunnali in giro per l’Italia, che porterà l’artista a esibirsi principalmente nei palazzetti e nelle arene coperte. Marracash ha bilanciato in maniera ottimale i brani recenti e quelli più datati ma anche le canzoni di successo e quelle meno cult, con un’alternanza di sound e di ritmo che carica ed esalta il pubblico, pronto a scatenarsi con le sue canzoni. Marracash non ha reso nota la scaletta del suo intervento al Forum di Assago ma la lista non dovrebbe discostarsi troppo da quanto visto in altre occasioni. Quindi, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, l’ordine di uscita delle canzoni di Marracash dovrebbe essere questo: Loro BODY PARTS – I denti Pagliaccio Cosplayer BRAVI A CADERE – I polmoni Crazy Love QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello Gli altri (Giorni stupidi) Nulla Accade Dubbi Laurea ad honorem Goat – Il cuore Io SUPREME – L’ego A volte esagero La chiave Cashmere SPORT – I muscoli Play Video CRUDELIA – I nervi 64 barre di paura MADAME – L’anima ∞ Love

Le prossime date dei concerti di Marracash GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Dopo Assago, Marracash è atteso all’ Arena di Verona per un grande concerto già sold-out e poi al Palapartenope di Napoli a ottobre. Il calendario è ancora in divenire e in costruzione, ma è molto probabile che il tour indoor di Marracash si snoderà da nord a sud con date in tutta Italia.