Ermal Meta tra musica e parole a San Vito Lo Capo

Questa sera 20 settembre alle 21.30 Ermal Meta sarà sul Palco Spiaggia del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, dove presenterà per l’occasione il suo ultimo libro Domani e per sempre (La nave di Teseo). Si tratterà di un talk and music, quindi di una prima parte dedicata ad un'intervista, in cui ci sarà spazio per parlare del libro, e poi una seconda parte di musica, nella quale il cantautore proporrà alcuni dei suoi pezzi pià celebri . A seguire ci saranno i live dei due cantautori Eman e Cordio. L'ingresso è gratuito. Il Cous Cous Fest è il festival dell'integrazione culturale, che vede ogni anno numerosi chef sfidarsi nel Campionato del mondo di cous cous . Una manifestazione che, da quando è nata alla fine degli anni '90, ha abbracciato non soltanto appuntamenti enogastronomici ma anche culturali, musicali e di spettacolo e offrendo un qualificato palinsesto di eventi e attività.

Ermal Meta, Domani e per sempre

Domani e per sempre segna l'esordio letterario di Ermal Meta. Si tratta della storia di un ragazzo che cresce nell'Albania occupata dai nazisti. Un racconto non certamente autobiografico, ma che rimanda al paese d'origine del cantautore. “Io volevo dire qualcosa che aveva a che fare con le mie radici, il mio Paese di nascita. Volevo dare una motivazione a quelle immagini che abbiamo negli occhi, quelle dell'esodo degli albanesi del 1991” ha spiegato Ermal Meta a Vanity Fair, raccontando i motivi che l'hanno spinto a scrivere il libro. Domani e per sempre racconta la storia di Kajan, che ha avuto la fortuna di avere un grande talento per il pianoforte, ma la sfortuna di nascere nel corso della Seconda Guerra Mondiale, in Albania. Nel 1943 Kajan vive nella campagna albanese con la famiglia e con suo nonno Betim. I suoi genitori sono partigiani e sono sulle montagne a combattere contro i nazisti. Un giorno un disertore tedesco bussa alla loro porta, cercando rifugio. Visto che il soldato è un abile pianista, Kajan decide di ascoltarlo e di imparare da lui. E, nel tempo, il legame tra i due si fa sempre più forte. Alla fine della guerra, la vita del protagonista sembra andare verso un futuro radioso, ma nell'Albania dominata dalla dittatura comunista e nell'Europa spaccata in due dalla guerra fredda, niente è come sembra.