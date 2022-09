La scaletta del concerto di Claudio Baglioni alla Reggia di Caserta

Approfondimenti

Claudio Baglioni, i look e la carriera dell’artista

Nato il 16 maggio del 1951, il cantautore compie oggi 70 anni. Ha venduto oltre 60 milioni di dischi e vinto numerosi premi, dal Festivalbar al Wind Music Awards. La sua voce ha un’estensione di 3 ottave. LA FOTOSTORIA

Claudio Baglioni è tra i più apprezzati cantautori italiani. Conosciuto anche all’estero, nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi. L’artista è nato a Roma il 16 maggio del 1951 e nel 2021 compie 70 anni. La sua voce ha un’estensione di 3 ottave. Con oltre 2mila concerti all’attivo, detiene il record italiano di spettatori paganti in un singolo show in uno stadio: 88.756 in occasione della tappa del 6 giugno 1998 all’Olimpico di Roma

Claudio Baglioni da cantante melodico ha seguito un percorso musicale in continua evoluzione. Si è fatto conoscere oltre i confini nazionali, soprattutto in Spagna, e del suo brano più rappresentativo, “Questo piccolo grande amore”, esiste una versione anche in portoghese e in inglese