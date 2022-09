La scaletta del concerto di Francesco Gabbani a Palermo

Questa sera, venerdì 16 settembre, il cantante toscano si esibirà al Teatro di Verdura nella prima di due date in Sicilia Condividi

Prosegue il tour estivo 2022 di Francesco Gabbani, artista toscano atteso questa sera venerdì 16 settembre a Palermo al Teatro di Verdura. Un'annata ricca di soddisfazioni per il cantante, che ha debuttato come presentatore tv in Ci vuole un fiore accanto a Francesca Fialdini e, inoltre, ha pubblicato il 22 aprile scorso ha pubblicato Volevamo solo essere felici, quinto disco di una carriera costellata di successi come quelli al Festival di Sanremo con Amen e Occidentali's Karma.

Francesco Gabbani a Palermo: la possibile scaletta approfondimento Francesco Gabbani compie 40 anni: i suoi 5 album in studio Il 28 giugno Francesco Gabbani ha cominciato il tour all’Area Verde di Capannori, paese in provincia di Lucca e per tutta l’estate non si è mai fermato. Salvo sorprese, la scaletta proposta dall’artista sarà la stessa mostrata nelle precedenti esibizioni per un concerto dalla durata di oltre due ore. Ovviamente, le variazioni sono sempre dietro gli angoli così come possibili ospiti che, al momento, non sono previsti. Detto ciò, andiamo a ricordare i brani che Francesco Gabbani metterà in scena anche questa sera venerdì 16 settembre a Palermo: Amen Shambola Pachidermi e pappagalli Eternamente ora È un’altra cosa Tra le granite e le granate Spazio tempo Il sudore ci appiccica La mira Occidentali’s Karma Tossico Viceversa La rete Immenso Puntino intergalattico Sangue darwiniano L’amor leggero Peace & Love Cancellami Sorpresa improvvisa Volevamo solo essere felici Oltre ai grandi successi sanremesi come Amen, Occidentali’s Karma e Viceversa, Francesco Gabbani canterà altri brani iconici del suo repertorio come Tra le granite e le granate, Pachidermi e pappagalli, Eternamente ora e Volevamo solo essere felici, brano che porta il nome dell’ultimo disco e che chiuderà il concerto.

I prossimi appuntamenti di Francesco Gabbani GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Come accennato, il tour 2022 di Francesco Gabbani si sta per concludere, ma ci sono ancora quattro appuntamenti da non perdere per seguire il cantante toscano. Andiamo a ricordarli brevemente: Venerdì 16 settembre 2022 – Teatro di Verdura, Palermo

Domenica 18 settembre 2022 – Teatro Antico, Taormina (ME)

Sabato 1° ottobre 2022 – Mediolanum Forum, Assago (MI)

Sabato 8 ottobre 2022 – Palazzo dello Sport, Genzano di Roma (RM) Questi, infine, i cinque dischi pubblicati sino in carriera da Francesco Gabbani: Greitist Iz (2014)

Eternamente ora (2016)

Magellano (2017)

Viceversa (2020)

Volevamo solo essere felici (2022)