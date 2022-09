Morto a 51 anni Jesse Powell, voce R&B della hit "You"

Jesse Powell, cantante famoso per You del 1999, è deceduto all’età di 51 anni per un arresto cardiaco. Ad annunciarlo sono state le sorelle Tamara e Trina con un commovente post su Instagram Condividi

All'età di 51 anni è scomparso Jesse Powell, noto soprattutto per il grande successo You del 1999. L'artista è deceduto a causa di un arresto cardiaco nella sua casa di Los Angeles martedì 13 settembre. L'annuncio è stato dato via social dalle sorelle e cantautrici Tamara e Trina Powell.

Il post delle sue sorelle

Sui propri profili social, le sorelle Tamara e Trina hanno reso nota la scomparsa del loro amato fratello con uno struggente messaggio: "È con il cuore pesante che annunciamo la morte del nostro amato figlio, fratello e zio Jesse Powell. Se n'è andato pacificamente nella sua casa di Los Angeles. Chiediamo privacy in questo momento mentre piangiamo questa tremenda perdita e celebriamo la sua eterna eredità". Immancabile, poi, un ringraziamento ai suoi fan perché "Jesse amava la musica e amava particolarmente i suoi fan che sempre lo hanno supportato per tutto il corso della sua carriera. Per lui significavate il mondo". Una delle particolarità di Jesse Powell era la sua voce che, come dichiarato da più esperti, aveva un'estensione pari a 4 ottave.

Vita e carriera di Jesse Powell Jesse Powell nacque a Gary il 12 settembre 1971 e si avvicinò alla musica sin da bambino partecipando a spettacoli con la propria famiglia. Nel 1993, Jesse Powell fu notato dal produttore Carl Roland, che gli offrì un contratto per quella major che sarebbe diventata MCA Records. Nel 1996, il cantante pubblicò il primo singolo intitolato All I Need, mentre nel 1999 ecco la nascita di You, quello che è ricordato indubbiamente come il suo pezzo più famoso e di maggior successo. Infatti, You si piazzò per un periodo nella Top 10 della Billboard Hot 100, selezione delle 100 hit più ascoltate del momento. Nella sua carriera, Jesse Powell vanta i seguenti quattro dischi: Jesse Powell (1996)

‘Bout It (1998)

JP (2001)

Jesse (2003) Dopo la pubblicazione dell’album del 2003, Jesse Powell decise di ritirarsi dalle scene musicali. Tuttavia, l’artista rimase a lavorare nel mondo della musica dietro le quinte, collaborando con altri artisti e diventando anche produttore televisivo. Il suo ultimo singolo è stato Touching it Tonight del 2003.