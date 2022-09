La scaletta del concerto di Andrea Bocelli a Marostica

Andrea Bocelli in concerto a Marostica porta alcuni dei suoi brani più noti per le 5mila persone attese all’evento Condividi

Il concerto di Andrea Bocelli a Marostica è uno di quelli che è destinato a rimanere scolpito nella memoria degli appassionati di musica. Nella cittadina veneta in provincia di Vicenza sono attese circa 5mila persone provenienti da tutto il mondo, ansiose di assistere allo spettacolo che il grande tenore italiano terrà questa sera, mercoledì 14 settembre, in piazza degli Scacchi a Vicenza. Si tratta di una delle due date che Andrea Bocelli è stato costretto ad annullare due anni fa a causa della pandemia, che ha bloccato tutta la musica e i concerti nel mondo. Quello di Andrea Bocelli a Marostica è uno dei diversi appuntamenti che l'amministrazione ha programmato per allietare l'estate 2022 di residenti e turisti.

Andrea Bocelli a Marostica, la scaletta approfondimento All'asta per beneficenza partita a scacchi con Andrea Bocelli Andrea Bocelli è uno dei cantanti italiani più amati nel mondo. Il suo repertorio, tra brani propri e cover, è straordinariamente ampio. Le tonalità della sua voce sono apprezzate universalmente, così come la capacità di spaziare tra brani pop e brani più “alti”, molti dei quali sono di provenienza religiosa. Anche per questo motivo Andrea Bocelli è così apprezzato. Se, inoltre, si considera che l’esibizione del cantante a Marostica sarà accompagnata dall'orchestra, si capisce che non si tratta di un semplice concerto ma di qualcosa di più, di uno spettacolo straordinario che potrà godere delle atmosfere incredibili e suggestive della piazza degli Scacchi di Marostica. Andrea Bocelli non ha reso nota la scaletta del suo concerto e non è nemmeno ben chiaro quali siano i brani che, una volta sul palco, eseguirà per il suo pubblico. Tuttavia, è legittimo supporre che tra i brani che saranno presenti nella scaletta ci siano: Nessun dorma

Believe (cover you’ll never walk alone)

Con te partirò (time to say goodbye)

Ave Maria

I Believe

Halleluja

‘O sole mio

Brindisi

Never enough

O Fortuna

I concerti di Andrea Bocelli leggi anche Evento beneficenza con Andrea Bocelli raccoglie 1,5 mln euro Dopo la tappa di Marostica, Andrea Bocelli tornerà in tour con un programma di eventi che lo sta portando in giro per il mondo. Infatti, salutato il Veneto, Bocelli volerà a Londra, e poi Budapest, Emirati Arabi, Gdansk, Herming. E ancora Copenaghen, Fornebu, Stoccolma e Tampere. Tornerà per una serata in Italia, per esibirsi al teatro dell’Opera di Roma e poi continuerà il tour all’estero, ripartendo dalla Polonia.