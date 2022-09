Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Ho scritto questo brano perché volevo parlare dell’amore, qualcosa di molto importante nella mia vita: quello che ti fa stare bene, come quello che ti fa stare male. Penso che Il primo ti renda invulnerabile ai giudizi e alle cattiverie del mondo, perché purtroppo anche quelle esistono, e mi ha fatto conoscere dedizione e costruzione; il secondo invece definisce chi sei, ed è quello che nonostante tutto ti condurrà oltre te stesso, verso nuove possibilità. Nel video prodotto da Marjal per la regia di Jacopo Andreoli, è rappresentato il mio stato d’animo, in preda a stati di ansia, rabbia e frustrazione che mi portano ad avere allucinazioni all'interno del mio appartamento. Un demone mi si presenta davanti con una mela in mano, la figura è intesa in questo caso come simbologia del peccato originale e d’immortalità. Il demone avvicina la mela alla bocca e il suo morso provoca l’uscita di sangue che cade su di una rosa. Questa immagine è volta a rappresentare l’infezione e il dolore

provocati dalle maldicenze di una madre, capace di causare dissapori tra la coppia.

In totale stato di confusione sono attratto da un corridoio per raggiungere il bagno, ma in questo cunicolo sono rappresentate le insicurezze e le incertezze. L’azione dell’attraversare questo spazio oscuro e apparentemente infinito, è dimostrazione di forza e volontà, al fine di combattere e superare il proprio tormento interiore. Raggiunto il bagno mi lavo il viso, prendo il telefono e mi libera mandando un ultimo

messaggio alla mia ex. Improvvisamente tutto torna alla normalità offrendo una sensazione di liberazione e sollievo.



Scrivo, canto e suono la chitarra fin dal conservatorio, sono innamorato dei grandi cantautori Lucio Battisti, Rino Gaetano, Gianluca Grignani e di un certo tipo di rock che va dai Beatles ai Nirvana. La mia vera certezza è la passione per la musica, in effetti è l'unica cosa che in ogni situazione c'è sempre stata, non penso di essere nato con un particolare talento, ma con la voglia e la determinazione giuste per ottenere qualcosa, io non mollo…ciò che voglio davvero fare è trasmettere le mie emozioni, la musica è un linguaggio per tutti, e dare voce a quelle parti di me, anche difficili, per non restarne travolto, credo sia qualcosa in cui anche altre persone possano ritrovarsi, ma naturalmente anche cantare la gioia. Desidero parlare di me raccontando gli altri; secondo me l'arte è la capacità di fermare un pensiero, un'emozione, un sentimento, e fissarlo, sulla tela, nel marmo o dentro una canzone così che possa durare in eterno. Mi emozionano le piccole cose, un gesto gentile, un pensiero, a volte mi piace uscire, cercando il divertimento forte e in altri momenti preferisco starmene solo e cercare un’ispirazione musicale, oppure una riposta alle

domande che come tutti anche io porto dentro di me.



Il singolo è stato arrangiato e prodotto da Moreno Delsignore presso Risvegli Records Studio, mixato da Federico Provini presso PFL studio e masterizzato da Claudio Giussani presso Energy Mastering di Milano.