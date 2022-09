Red Bull 64 Bars porta la magia del rap a Scampia

Sabato 8 ottobre sul palco montato in piazza Ciro Esposito saliranno Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Gué, Madame e Marracash, supportati dal dj TY1 in cabina di regia

Sabato 8 ottobre in piazza Ciro Esposito, a pochi passi delle iconiche Vele di

Scampia a Napoli, per la prima volta Red Bull 64 Bars - format culto del rap

nella sua forma più pura - arriva nelle strade, dal vivo davanti al pubblico per

uno spettacolo unico, totalmente inedito per tornare all’origine del rap, nella

sua essenza più autentica, valore che ha sempre contraddistinto il format.

Red Bull 64 Bars Live non sarà un classico concerto, ma un evento fuori dagli

schemi mai visto prima per la sua forma e originalità, uno show imperdibile

concepito in un modo nuovo e non convenzionale che vedrà protagonisti

Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Gué, Madame e Marracash, supportati dal dj TY1

in cabina di regia. Gli artisti, sullo sfondo di una scenografia spettacolare a 360

gradi, si esibiranno in una scaletta ricca di momenti unici e sorprese, portando

dal vivo brani tratti dai Red Bull 64 Bars, oltre alle tracce del proprio repertorio

senza nessuna interruzione: un flusso di rap continuo e senza pause per una

performance non-stop che li vedrà coinvolti in maratona di parole su basi di

musica e beat. La struttura del palco permetterà agli spettatori di vivere un’esperienza immersiva nel mondo delle liriche e delle sonorità di Red Bull 64 Bars Live. La scelta di Scampia non è casuale, verranno infatti coinvolti artisti locali, che si

alterneranno sullo stesso palco dei main act.



Red Bull 64 Bars Live porterà a Napoli un’inarrestabile ondata di rap, per un

appuntamento da non perdere destinato a lasciare un segno indelebile nella

memoria del pubblico. L’evento si inserisce nel programma di “Napoli, Città della Musica”, progetto del Comune di Napoli volto a valorizzare i talenti che animano la città, mettere a sistema, e internazionalizzare la creatività musicale partenopea.

Il live sarà disponibile in streaming, e a seguire on demand, su Red Bull Droppa,

il canale YouTube totalmente dedicato alla nuova musica di Red Bull. Con l’obiettivo di restituire ai fan il suono più autentico della musica, Huawei è Main Partner di Red Bull 64 Bars Live insieme alle nuove HUAWEI FreeBuds Pro 2. I nuovi auricolari wireless dotati di audio professionale Hi-Res garantiscono un’esperienza di ascolto premium e personalizzata con qualsiasi tipo di genere musicale ascoltato, dagli acuti più precisi ai bassi più potenti. In qualità di Official Ticketing Partner, Ticketmaster affianca Red Bull 64 Bars assicurando la migliore professionalità nella gestione del servizio di biglietteria. Innovazione, sicurezza e trasparenza sono alcuni dei capisaldi alla base della piattaforma, che ha un ruolo chiave nel connettere gli artisti con i propri fan per un’esperienza di fruizione degli eventi live ottimale in ogni sua fase.