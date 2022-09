La scaletta del concerto di Samuele Bersani a Verona

Samuele Bersani in concerto a Verona, la scaletta

approfondimento

Benché non sia conosciuto dal grande pubblico, il repertorio di Samuele Bersani è molto ampio e ricercato. Il cantautore ha all’attivo numerosi album e la sua produzione musicale non ha mai avuto fine. Per questo motivo non è stato complicato per Samuele Bersani realizzare una scaletta intensa e coordinata per i concerti di questo tour estivo, e quindi anche per Verona. Accompagnato dalla sua chitarra, Samuele Bersani porterà sul palco di Verona una selezione accuratissima di brani del suo ampio repertorio, proponendo sia i brani più noti al grande pubblico che quelli più di nicchia, ai quali si aggiungono ovviamente anche le nuove proposte, i brani di ultima genesi che vanno ad arricchire ulteriormente un patrimonio invidiabile. Sono migliaia a ogni concerto le persone che cantano i brani di Samuele Bersani, sia quelli storici che i più recenti e anche a Verona è atteso un ampio successo di pubblico, considerando che anche questa data è sold-out. A meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, i brani che Samuele Bersani proporrà sul palco del teatro romano di Verona sono: