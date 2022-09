La scaletta del concerto di Elisa a Taormina

Proseguono le tappe del Back to the Future Tour 2022 di Elisa, che mlunedì 5 settembre è attesa nella suggestiva cornice di Taormina Condividi

Questa sera, lunedì 5 settembre, a Taormina va in scena quello che sarà l'ultimo concerto di Elisa in Sicilia. La cantante, infatti, dopo essersi esibita anche ad Agrigento e a Siracusa, sbarca anche nella prestigiosa cornice di Taormina, pronta a incantare i fan presenti. L'appuntamento in programma fa parte del Back to the Future Tour 2022 dell'artista friulana, che proseguirà il suo giro d'Italia sino a fine settembre, prima di sbarcare in Europa nel mese d'ottobre.

Elisa a Taormina: la possibile scaletta approfondimento Canzoni estate 2022: le hit che si candidano al titolo di tormentone Elisa è una cantante che in carriera ha spaziato tra brani in inglese e in italiano. Il concerto di questa sera lunedì 5 settembre a Taormina vedrà Elisa esibirsi con i suoi più grandi successi, per un totale di 21 canzoni e uno show dalla durata di oltre due ore. La scaletta, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, è la stessa che la cantante ha presentato nei precedenti concerti del Back to the Future Tour 2022. Ecco l’elenco completo delle canzoni: Shows a Rollin’ Seta Come sei veramente Rainbow L’anima vola A tempo perso Litoranea Eppure sentire Fire Anche fragile Broken Gli ostacoli del cuore Hope I Feel It in the Earth O forse sei tu Luce (tramonti a Nord Est) Stay No Hero Fuckin’ Believers Together A modo tuo Ci sarà O forse sei tu, brano che ha conquistato il 2° posto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, così come Luce (tramonti a Nord Est), che ha vinto la kermesse nel 2001, ma anche brani più recenti come la hit Litoranea.

I prossimi appuntamenti di Elisa GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Elisa è destinata a chiudere le date italiane del Back to the Future Tour 2022 con le date di Roccella Jonica, di Pisa e, soprattutto, tre appuntamenti al Castello Sforzesco di Milano e all’Auditorium Parco della Musica di Roma. A ottobre, invece, Elisa approderà in alcune piazze europee come Bruxelles, Madrid, Barcellona e Monaco di Baviera. Ecco dove poter seguire Elisa sino a metà ottobre: Lunedì 5 settembre 2022 – Teatro Antico, Taormina

Mercoledì 7 settembre 2022 – Teatro al Castello, Roccella Jonica (RC)

Domenica 11 settembre 2022 – Castello Sforzesco, Milano

Lunedì 12 settembre 2022 – Castello Sforzesco, Milano

Mercoledì 14 settembre 2022 – Castello Sforzesco, Milano

Sabato 17 settembre 2022 – Piazza dei Cavalieri, Pisa

Mercoledì 21 settembre 2022 – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

Venerdì 23 settembre 2022 – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

Sabato 24 settembre 2022 – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

Giovedì 6 ottobre 2022 – La Madeleine, Bruxelles (Belgio)

Domenica 9 ottobre 2022 – Sala La Paqui (Antigua Sala But), Madrid (Spagna)

Lunedì 10 ottobre 2022 – La 2 de Apolo, Barcellona (Spagna)

Mercoledì 19 ottobre 2022 – Freiheitshalle, Monaco di Baviera (Germania)