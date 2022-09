La scaletta del concerto di Irama a Catania

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Prosegue il tour estivo di Irama, che in questa estate ormai agli sgoccioli ha girato tutto il Paese con una lunghissima serie di concerti che hanno portato nelle piazze italiane decine di migliaia di persone. Sono le ultime battute anche per lui, che prima di iniziare il tour invernale si prenderà qualche settimana di pausa per ricaricare le pile in vista di un’altra entusiasmante e prolifica stagione di concerti. La scaletta di Irama è stata progettata alla perfezione, come dimostra l’ampio consenso di pubblico che il cantautore ex Amici di Maria De Filippi ha riscosso tra il pubblico. Giovani e meno giovani generazioni di fan si sono date appuntamento sotto il palco di tutti i concerti di Irama per cantare le sue canzoni, tra hit e proposte meno note. Anche a Catania, venerdì 2 settembre, è previsto il tutto esaurito.