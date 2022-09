La scaletta del concerto de Il Volo a Brescia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Ultimi appuntamenti dal vivo per Il Volo che stanno per chiudere il loro tour estivo Il Volo Live in Concert 2022. Si tratta di uno spettacolo nato per celebrare gli oltre 10 anni di carriera di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone e ripercorrere i grandi successi che hanno permesso al trio di essere apprezzati in tutto il mondo. Un tour iniziato all’Arena di Verona e che ha portato Il Volo in giro per l’Italia da Taormina ad Ostuni passando per Ferrara, Palmanova e Torre del Lago. In Il Volo Live in Concert 2022 è previsto anche l’emozionante omaggio del trio al Maestro Ennio Morricone già celebrato nell’album tributo pubblicato lo scorso novembre. Spazio anche alle tante opere classiche reinterpretate dai tre tenori che hanno entusiasmato il pubblico fin dai loro primi spettacoli. Il 2 settembre Il Volo sarà di scena a Brescia presso la piazza Loggia per il Brescia Summer Festival. Si tratta di un ritorno per i tre tenori che si esibiscono nuovamente nella stessa location dopo sette anni. All’epoca, nel 2015, erano reduci dal successo al Festival di Sanremo con Grande Amore.