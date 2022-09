La scaletta del concerto di Louis Tomlinson a Taormina

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

In questi giorni, Louis Tomlinson è impegnato in un tour italiano che lo porterà a esibirsi in alcune delle più belle location del nostro Paese. È un personaggio poliedrico, che ha raggiunto il successo insieme agli One Direction grazie a X-Factor Uk. La band non vinse quell’edizione, era il 2010, si classificò solamente al terzo posto ma alla fine del talent show il pubblico li ha premiati, tanto che poco dopo è iniziata la loro ascesa al successo. Louis Tomlinson deve gran parte del suo successo agli One Direction, dai quali si è preso ufficialmente una pausa nel 2015 per proseguire nella carriera solista. Amato e quasi venerato dalle adolescenti in tutto il mondo quando si esibiva davanti a decine di migliaia di persone nei palazzetti e nelle concert hall, oggi il pubblico di Louis Tomlinson è più maturo, formato principalmente dai giovani che dieci anni fa erano ragazzi e che hanno continuato a seguire il loro idolo in questa avventura da solista. Il concerto di Roma del 30 agosto è stato un successo per il cantante e si prevede che anche quello di Taormina, nello splendido scenario del teatro antico, raccoglierà gli onori. La scaletta del concerto di Taormina del 1 settembre raccoglie tutti i principali successi del cantante fino a oggi e, anche se non lunghissima, è un concentrato di pezzi che fanno scatenare le migliaia di persone pronte ad accorrere.