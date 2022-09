La scaletta del concerto di Elisa ad Agrigento

Nuovo concerto per la cantante Elisa, che questa sera, giovedì 1 settembre, è attesa nel prestigioso palco della Valle dei Templi di Agrigento Condividi

Prosegue imperterrito il Back to the Future Tour 2022 di Elisa, una delle cantanti più affermate del panorama italiano e internazionale. L'artista è attesa questa sera, giovedì 1 settembre, nella suggestiva cornice della Valle dei Templi di Agrigento, con altre due date in Sicilia il 3 e il 5 settembre in un altro luogo rappresentativo della regione insulare come Taormina.

Elisa ad Agrigento: la possibile scaletta approfondimento Elisa, fotostoria della cantante Come di consueto, la cantante alternerà brani in italiano e altri in inglese. Non dovrebbero esserci sorprese sulla scaletta che, salvo cambiamenti improvvisi, sarà la stessa delle precedenti esibizioni per uno show di oltre 2 ore. Ecco l’elenco completo delle canzoni: Shows a Rollin’ Seta Come sei veramente Rainbow L’anima vola A tempo perso Litoranea Eppure sentire Fire Anche fragile Broken Gli ostacoli del cuore Hope I Feel It in the Earth O forse sei tu Luce (tramonti a Nord Est) Stay No Hero Fuckin’ Believers Together A modo tuo Elisa, dunque, spazierà da alcuni grandi successi del passato come Luce (tramonti a Nord Est), Gli ostacoli del cuore ed Eppure sentire, sino ad altri più recenti come O forse sei tu e Litoranea.

I prossimi appuntamenti di Elisa GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti L’estate di Elisa, però, non si chiuderà questa sera giovedì 1 settembre ad Agrigento. Per tutto il mese, infatti, la cantante si esibirà in Italia, chiudendo con tre date all’Auditorium di Roma. Infine, a ottobre sono previste quattro concerti in Europa per chiudere al meglio un Back to the Future di grande successo. Ecco i prossimi appuntamenti: Sabato 3 settembre 2022 – Teatro Greco, Siracusa

Lunedì 5 settembre 2022 – Teatro Antico, Taormina

Mercoledì 7 settembre 2022 – Teatro al Castello, Roccella Jonica (RC)

Domenica 11 settembre 2022 – Castello Sforzesco, Milano

Lunedì 12 settembre 2022 – Castello Sforzesco, Milano

Mercoledì 14 settembre 2022 – Castello Sforzesco, Milano

Sabato 17 settembre 2022 – Piazza dei Cavalieri, Pisa

Mercoledì 21 settembre 2022 – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

Venerdì 23 settembre 2022 – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

Sabato 24 settembre 2022 – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

Giovedì 6 ottobre 2022 – La Madeleine, Bruxelles (Belgio)

Domenica 9 ottobre 2022 – Sala La Paqui (Antigua Sala But), Madrid (Spagna)

Lunedì 10 ottobre 2022 – La 2 de Apolo, Barcellona (Spagna)

Mercoledì 19 ottobre 2022 – Freiheitshalle, Monaco di Baviera (Germania)