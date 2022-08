Dardust, la musica come l'amore non conosce generi, tutto è Fluid Love

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Esce venerdì 26 agosto Fluid Love, un nuovo singolo estratto dal prossimo lavoro di Dardust, pioniere della musica classica alternativa. Anticipato dall'uscita di #001 Coordinate, #002 Hymns, e #003 Horizons (che contiene Horizon In Your Eyes, presentato in anteprima all'Eurovision Song Contest 2022), il suo prossimo album verrà pubblicato da Sony Music Masterworks e Artist First e vedrà i due suoi regni scissi in due esperienze parallele e allo stesso tempo convergenti. Fluid Love farà parte della dimensione elettronica di Dardust che descrive così il brano: “L’amore fluido nel senso più largo del termine è legato alla passione per la contaminazione degli stili musicali che va oltre le barriere di genere e di categoria. È la rappresentazione del Concept su cui ho lavorato per la Notte della Taranta. Il brano è anche un omaggio al Barocco ”disco” portato nel mondo negli anni Ottanta dai Rondò Veneziano”. L’artista ha cercato, attraverso la tradizione, dei suoni nuovi che sapessero reinterpretare il passato in chiave contemporanea, guardando verso l’orizzonte di un futuro sempre più libero. Il tema del brano, la fluidità, ricorre anche nel lavoro che Dardust ha svolto in questi mesi insieme all’Orchestra Residente, in preparazione della 25ma edizione della Notte della Taranta di cui è Maestro Concertatore e in cui figureranno ospiti come Stromae, Massimo Pericolo, Elodie, Samuele Bersani e Marco Mengoni.



Dardust tornerà dal vivo nel 2023 con DUALITY TOUR 2023, il tour con cui metterà in scena le sue due anime - piano solo ed elettronica - in un'esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari. Il tour è organizzato da BPM CONCERTI ( www.bpmconcerti.com ), di seguito le prime date confermate:



04 marzo 2023 | Ascoli Piceno @ Teatro Ventidio Basso

07 marzo 2023 | Torino @ Teatro Colosseo

08 marzo 2023 | Bologna @ Teatro Celebrazioni

09 marzo 2023 | Milano @ Conservatorio di Milano

10 marzo 2023 | Prato @ Teatro Politeama Pratese

11 marzo 2023 | Roma @ Auditorium Parco della Musica

26 marzo 2023 | Berlin (DE) @ Frannz Club

29 marzo 2023 | Bruxelles (BE) @ Ancienne Belgique - AB Club

30 marzo 2023 | Amsterdam (NL) @ Melkweg

03 aprile 2023 | Londra (UK) @ O2 Academy Islington