La scaletta del concerto di Tommaso Paradiso a Marina di Ginosa

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Anche per Tommaso Paradiso si avvicina la fine del tour estivo. L’ex frontman dei Thegiornalisti ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia nelle ultime settimane portando finalmente le sue canzoni live davanti al pubblico. La scissione di una delle band indie di maggior successo nel 2020 ha causato un terremoto nel mondo della musica ma Tommaso Paradiso non aveva finora potuto esibirsi in concerto a causa delle limitazioni dovute alla pandemia. Il 2022 è stato il primo anno in cui il cantautore ha potuto mettere alla prova il suo appeal sul pubblico come solista e il risultato è stato senza dubbio positivo. Oggi, martedì 24 agosto, Tommaso Paradiso salirà sul palco di Marina di Ginosa, dove ad attenderlo ci saranno migliaia di persone pronte a cantare ogni suo successo e anche le canzoni meno note.