La scaletta del concerto di Gianna Nannini a Castellammare del Golfo

Gianna Nannini a Castellammare del Golfo, la scaletta

Con un repertorio come il suo, Gianna Nannini non ha sicuramente avuto difficoltà a realizzare una scaletta capace di catturare l’attenzione del suo pubblico ininterrottamente per oltre due ore. La cantante di Siena ha una presenza scenica enorme, che supportata da una produzione musicale immortale, capace di scrivere pagine importanti dell’arte del nostro Paese, rende ogni concerto un vero e proprio evento. Inoltre, Gianna Nannini ha realizzato non una ma ben due scalette, di cui una dedicata al concerto allo stadio Artemio Franchi di Firenze, gremito per lei, proprio a sottolineare l’eccezionalità dell’appuntamento. Per tutti i concerti del tour vero e proprio che è partito da St Moritz il 29 luglio, la scaletta è pressoché uguale a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto per esigenze particolari. Quasi 20 canzoni per Gianna Nannini che continua a richiamare migliaia di persone a ogni suo spettacolo, quasi sempre sold out in pochi giorni. Ecco, quindi, la possibile scaletta del concerto di Gianna Nannini a Castellammare del Golfo: