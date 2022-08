La scaletta del concerto di Irama a Lido di Jesolo

Irama è uno dei giovani cantanti più apprezzati dalle nuove generazioni, e non solo. Dal successo dal palco di Amici fino al festival di Sanremo, dove ha partecipato per due edizioni di fila, il cantautore ha saputo conquistare anche la critica musicale con le sue sonorità originali e la sua voce inconfondibile. Nella serata di mercoledì 3 agosto, Irama salirà sul palco del Lido di Jesolo davanti a migliaia di persone, che balleranno e canteranno con lui per tutta la notte, intonando le sue canzoni più famose. Davanti a sé, Irama ha ancora più di un mese di tour ma finora ogni data è stata un successo. Infatti, benché il cantautore abbia una carriera piuttosto breve alle spalle, ha già un repertorio invidiabile che gli permette di preparare una scaletta strutturata e ben equilibrata tra ballate e canzoni vivaci.

Irama a Lido di Jesolo, la scaletta

Il concerto sulla spiaggia del Faro a Lido di Jesolo è una delle tappe principali del tour di Irama, che sta toccando le principali località turistiche del Paese in un viaggio che porta il cantautore a scoprire e a toccare con mano la vastità del suo pubblico. In ogni data, infatti, Irama può contare sulla presenza di migliaia di persone tutte diverse che cantano le sue canzoni, segno che nonostante la sua giovane età e l’esperienza non elevata in questo mondo, i contenuti e le sonorità di Irama hanno un certo valore. Durante questo tour estivo, il primo dopo la pandemia di Covid, Irama regala al suo pubblico oltre due ore di musica dal vivo, un vero e proprio spettacolo live che coinvolge e trasporta gli avventori in una dimensione musicale parallela,dove a dominare sono le suggestioni delle canzoni di Irama. Il cantante non ha diramato la scaletta ufficiale del suo concerto a Lido di Jesolo, tuttavia è lecito credere che non si discosta troppo da quella degli altri concerti: