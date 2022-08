La scaletta del concerto di Ben Harper a Palmanova

Proseguono le esibizioni del cantante statunitense Ben Harper, atteso questa sera martedì 2 agosto a Palmanova per una nuova tappa del suo Bloodline Maintenance Tour 2022. Per tutta la serata, Ben Harper sarà accompagnato dagli Innocent Criminals per una serata che promette spettacolo.

Il concerto di Ben Harper a Palmanova non dovrebbe presentare sorprese rispetto alle precedenti esibizioni. Sono previste, infatti, 24 canzoni per uno show che dovrebbe durare oltre le 2 ore. Per chi volesse partecipare, ci sono ancora dei posti disponibili, ma il sold-out è vicino dunque occorre sbrigarsi. Di seguito, ecco la scaletta dell’esibizione di Ben Harper a Palmanova di questa sera martedì 2 agosto:

I prossimi appuntamenti di Ben Harper

Bloodline Maintenance, il nuovo disco di Ben Harper

Per il cantante statunitense i concerti non sono finiti qui, anzi dureranno anche in autunno. In Italia, invece, Ben Harper continuerà a esibirsi fino all’11 agosto, prima di volare in patria per una serie di eventi da non perdere. Andiamo a ricordarli:

Mercoledì 3 agosto 2022 – Acieloaperto Festival, San Mauro Pascoli (FC)

– Acieloaperto Festival, San Mauro Pascoli (FC) Giovedì 4 agosto 2022 – Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma

– Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma Sabato 6 agosto 2022 – Teatro Antico, Taormina (ME)

Teatro Antico, Taormina (ME) Martedì 9 agosto 2022 – Parco dei Suoni, Riola Sardo (OR)

Parco dei Suoni, Riola Sardo (OR) Giovedì 11 agosto 2022 – Festa di Radio Onda d’Urto, Brescia

– Festa di Radio Onda d’Urto, Brescia Venerdì 26 agosto 2022 – Trois-Riviere en Blues, Trois-Riviere (Canada)

– Trois-Riviere en Blues, Trois-Riviere (Canada) Domenica 28 agosto 2022 – Audacy’s Oceanfront Concerts, Virginia Beach (Canada)

Audacy’s Oceanfront Concerts, Virginia Beach (Canada) Venerdì 16 settembre 2022 – Rifflandia Festival, Victoria (Canada)

– Rifflandia Festival, Victoria (Canada) Domenica 18 settembre 2022 – Mountain Winery, Saratoga (Stati Uniti d’America)

Mountain Winery, Saratoga (Stati Uniti d’America) Martedì 20 settembre 2022 – Cuthbert Amphitheater, Eugene (Stati Uniti d’America)

– Cuthbert Amphitheater, Eugene (Stati Uniti d’America) Mercoledì 21 settembre 2022 – Clear Summer Nights, Bend (Stati Uniti d’America)

– Clear Summer Nights, Bend (Stati Uniti d’America) Giovedì 22 settembre 2022 – McMenamis Edgefield, Troutdale (Stati Uniti d’America)

– McMenamis Edgefield, Troutdale (Stati Uniti d’America) Sabato 24 settembre 2022 – Gorge Amphitheatre, George (Stati Uniti d’America)

– Gorge Amphitheatre, George (Stati Uniti d’America) Giovedì 6 ottobre 2022 – Libbey Bowl, Ojai (Stati Uniti d’America)

– Libbey Bowl, Ojai (Stati Uniti d’America) Venerdì 7 ottobre 2022 – North Island Credit Union Amphitheatre, Chula Vista (Stati Uniti d’America)

– North Island Credit Union Amphitheatre, Chula Vista (Stati Uniti d’America) Domenica 23 ottobre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

– Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America) Lunedì 24 ottobre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

– Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America) Mercoledì 26 ottobre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

– Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America) Venerdì 28 ottobre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

– Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America) Sabato 29 ottobre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

– Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America) Lunedì 31 ottobre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

– Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America) Mercoledì 2 novembre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

– Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America) Venerdì 4 novembre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

– Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America) Sabato 5 novembre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

– Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America) Lunedì 7 novembre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

– Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America) Mercoledì 9 novembre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

– Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America) Mercoledì 11 novembre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

– Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America) Giovedì 12 novembre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

– Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America) Sabato 14 novembre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

– Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America) Domenica 15 novembre 2022 – Kia Forum, Inglewood (Stati Uniti d’America)

Gli appuntamenti finali al Kia Forum di Inglewood sono con Harry Styles.