Nunzio Da Vinci e Pardo Remix, parte da Mykonos la Cosma Revolution

E’ uscito il nostro quarto disco Cosma Revolution, un disco di genere Tech House con atmosfere tribal, che farà scatenare tutti. Cosma Revolution è un brano che celebra un luogo a noi molto caro, l’isola di Mykonos, e in particolare le sue atmosfere di festa e un locale iconico da cui il disco prende anche il nome: il Cosma Mykonos. Abbiamo preso ispirazione per questo nostro quarto singolo proprio dall’isola più bella dell’Egeo, Mykonos. Proprio per coinvolgere di più l’ascoltatore abbiamo deciso di girare il video clip nei luoghi che ci hanno ispirato e quindi verrete immersi nelle atmosfere magiche di Mykonos e del Cosma Mykonos. Con l’occasione volevamo ringraziare Anna Chiara Marignoli, patron e ideatrice del Cosma Mykonos e del GIAM Roma, oltre che tutti i suoi soci e lo staff per la collaborazione.



Anche il video è improntato ad un’atmosfera di festa immersa negli incredibili colori dell’Egeo e di effetti speciali. Grazie al videomaker Fabio Bruno e al montaggio in collaborazione con il nostro produttore Vinn Camporeale è stato possibile realizzare un video clip veramente accattivante e che trasmette appieno le atmosfere magiche della Grecia che ci hanno ispirato. E’ disponibili su tutte le maggiori piattaforme e siamo certi che faranno ballare milioni di persone. In particolare grazie alla prestigiosa distribuzione della Universal Music e su etichetta Stay Record,

siamo certi che raggiungeremo moltissime persone. Il nostro progetto musicale si orienta su altri dischi tutti da ballare e che facciano esplodere i dance floors con ritmi Tech House molto ritmati, con sonorità ibizenche e con una scelta di suoni e

strumentale non sempre convenzionale.



La nostra scelta musicale nasce dalla nostra esperienza precedente come DJ, soprattutto Nunzio è un DJ storico delle notti milanesi da oltre 24 anni, che tra l’altro ha avuto l’onore di essere stato Official DJ di Dolce&Gabbana e di aver suonato in molte feste prestigiose organizzate dalla nota griffe tra cui uno dei parties per l’AC Milan Campione d’Italia e per il Vogue Fashion Night Out a Milano. Non vi resta, quindi, che aspettare l’uscita dei nostri nuovi dischi e vi aspettiamo per ballare con

noi insieme sui dance floors più prestigiosi!