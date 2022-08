Il singolo racconta di una storia d’amore finita. Le immagini si susseguono e affiorano ricordi e particolari di una relazione che pare non avere avuto lo stesso valore per le parti. La consapevolezza che l’amore dato non è stato restituito in eguale misura apre ferite che fanno male ma danno la possibilità di crescere, lasciando andare ciò che è finito e ritrovando quel po’ di sé che, per amore dell’altro, era stato messo da parte. Carola Fabiano accompagna il brano con una playlist esclusiva per Sky TG24

Essere oggetto di amore e attenzioni all’interno di una relazione sentimentale è qualcosa di assolutamente normale. Ancora di più in una fase iniziale di corteggiamento. Ma questo atteggiamento è sempre genuino e senza secondi fini? Purtroppo, no. Essere vittime di Love Bombing vuol dire essere letteralmente bombardati d’amore, di gesti e attenzioni, atti però alla nostra manipolazione. Ci sottomettiamo al dono dell’amore credendo di esser speciali, quando in realtà siamo solo cibo per un narcisista.



1. Crudelia - Marracash

Ho scelto questo brano perché ho vissuto una storia tossica, ho amato una persona così tanto da annullarmi e più mi faceva male e più gli chiedevo scusa. Sentivo “mie” queste parole: “mi hanno insegnato a odiare i miei nemici ma non ne avevo mai amato uno…”.



2. Niente canzoni d’amore - Elodie

“Ci sarà sempre un po’ di te in me”. Questa frase è scolpita dentro di me, sarò sempre legata a questa persona, dimenticare non è sempre così facile, ci sono esperienze che ti permettono di crescere e di ricordarti chi meriti al tuo fianco.



3. Mi manchi - Paky

“E ancora non riesco a inquadrare il motivo per il quale ci siamo lasciati”, ho rimuginato per tanto tempo sul perché ci fossimo allontanati, quando ho realizzato che stavo meglio senza lui, sono rinata.



4. Stupido - Massimo Pericolo

“Mi guardo e penso: tu sei stupido”, lo sono stata credendo di poter diventare un’altra persona e credendo di poter cambiare lui, ho sprecato energie per chi non mi amava davvero.



5. Torna da me - Luchè

“Torna da me”, piangevo istericamente tutti i giorni, non riuscivo ad alzarmi dal letto, non volevo fare niente, pensavo solo: “sto soffrendo e non ho capito cosa ho fatto”. Ho cantato questa canzone per un po’, sperando di riprendermi.



6. Fiori morti - Psicologi

“Che ci fai tu nei miei sogni perché non resti nei ricordi”, ci sono notti dove mi sveglio disturbata, ho delle sensazioni che non riesco ad allontanare e questa frase rispecchia i miei pensieri.



7. Ventitré - Merlot

“Vaffanculo stronza, voglio giocare con il tuo cuore a pallone, voglio farti provare il mio dolore”, ero confusa e arrabbiata, non mi sentivo abbastanza. Non capivo come tutto l’amore che mostrava, in un secondo fosse finito. Era tutti i giorni così.



8. Ti ho perso - Ernia

“Piango me per le ferite aperte, pure se ritorni certe notti, faccio una canzone triste che pianga per me”, ero nel periodo pieno di colpe, mi davo colpe che non avevo ed ero convinta di aver perso una persona bellissima, con il tempo ho capito che è stato lui ad aver perso me e non il contrario.



9. Quella foto di noi due - Emis Killa

“Non puoi capire cosa provo io, le sensazioni quando ti ho vicina, quando mi sveglio di prima mattina”, sentivo una certa calma prima della tempesta. La mattina era apparentemente tutto perfetto, ma poi si sveglia anche quella parte ferita e angosciata. Mi sentivo così.



10. Questa nostra stupida canzone d’amore - Thegiornalisti

“Dopo tre gin, cosa dovrei fare? Non mi va di ricominciare, non mi va di sentirmi male”, pensavo di scrivergli tutti giorni dopo la fine della nostra storia, ma ripetevo sempre queste frasi, non valeva la pena farsi male.