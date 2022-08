Morgan, dopo 10 anni torna con Battiato (Mi Si Spezza il Cuore)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



E' disponibile su tutte le piattaforme streaming e download il nuovo singolo di Morgan dal titolo Battiato (Mi Si Spezza il Cuore) su etichetta Incipit Records e distribuito da Egea Music. Si tratta di un brano che Morgan ha scritto prima che Battiato venisse a mancare, quando ha cominciato ad ammalarsi, ma non lo fece ascoltare a nessuno. Battiato (mi spezza il cuore) include 5 versioni dello stesso brano. Come da tradizione tutti i singoli di Morgan, da solista e con i Bluvertigo, sono sempre stati degli EP. Contiene: la radio edit in promozione radiofonica da Venerdì 5 Agosto, la colonna sonora de Il coraggio di essere Franco film trasmesso su Rai Uno, l’arrangiamento orchestrale del brano, una versione sinfonica ed infine la versione completa del singolo con il testo integrale.



Link Ascolto: https://egeamusic.fanlink.to/Battiatomispezzailcuore



La proposta musicale svela tutta la poliedricità di Morgan che ritorna nella sua vera veste: autore, musicista, arrangiatore e produttore. Morgan ritorna a pubblicare musica. Sono trascorsi dieci anni dall’ultimo singolo Spirito e Virtù che guadagnò il primo posto in classifica e dopo il quale ha deciso di continuare a fare musica ma lontano dal mercato discografico tradizionale senza pubblicazioni ufficiali, utilizzando altre e innovative forme di diffusione per la sua musica. In tutti questi anni si è dedicato a divulgare e valorizzare soprattutto tra i più giovani la tradizione del grande cantautorato italiano, alla ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi di espressione artistica e musicale con forte predilezione per l’elettronica: questo singolo è fusione tra sonorità digitali e canzone d’autore.



Il brano è stato composto al comparire dei primi segni di cedimento dell’amico Battiato e condiviso in primis con Alice e pochi altri intimi. A distanza di oltre un anno è forse arrivato il momento di condividerlo anche con il pubblico. La canzone racconta la parabola della loro amicizia e collaborazione ed è concepita totalmente in equilibrio tra lo stile di Morgan e la visione che Morgan stesso aveva del linguaggio musicale di Battiato, raccogliendone, in questo progetto, l’eredità artistica: "Quando mi sono accorto che la sua mente così intelligente stava per essere deteriorata come un meraviglioso mandala che viene cancellato per sempre sono stato colto da una profonda tristezza". Questa canzone appartiene anche ad un genere specifico, raro ma già esistente: la canzone dedicata alla agiografia dei grandi cantautori. Song for Bob Dylan e Andy Warhol di David Bowie costituiscono due mirabili esempi.