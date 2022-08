La scaletta del concerto di Patti Smith al Castello Sforzesco

Sold-out il concerto di Patti Smith al Castello Sforzesco di Milano: la scaletta è un viaggio nella musica Condividi

Le atmosfere sono quelle delle grandi occasioni: Patti Smith è attesa al Castello Sforzesco di Milano per un concerto che si preannuncia storico e memorabile. La "sacerdotessa" del rock è impegnata in un tour nel nostro Paese che sta toccando alcune delle location più straordinarie d'Italia, dove Patti Smith sta raccogliendo consensi molto ampi. Ha sempre amato particolarmente l'Italia e, l'Italia, ha sempre amato lei. Lo dimostrano anche il recente riconoscimento, il prestigioso Premio Puccini, che viene assegnato dalla Città di Viareggio e dalla fondazione Festival pucciniano. Quest'anno è stata la prima volta che il premio è stato assegnato a un artista proveniente dal mondo del rock. Ma di recente, Patti Smith ha ricevuto anche le chiavi della città di New York, un riconoscimento che sottolinea ancora una volta lo straordinario legame della sacerdotessa con la città americana. La scaletta del concerto di Milano andrà a ripercorrere quasi tutta la sua storia musicale, in un crescendo di emozioni e di suggestioni.

La scaletta del concerto di Patti Smith approfondimento Patti Smith compie 75 anni: chi è la "sacerdotessa" del rock. FOTO La musica di Patti Smith accompagna da generazioni centinaia di migliaia di appassionati in tutto il mondo. La “sacerdotessa” è riuscita a imporsi nel panorama internazionale con una verve e un’energia uniche, che non hanno eguali in altri esponenti del rock. La sua volte calda e avvolgente è il plus che ha reso la sua musica qualcosa di immortale, capace di sopravvivere alle generazioni e ai cambiamenti dei tempi e delle mode. Patti Smith porterà tutto questo sul palco del concerto del Castello Sforzesco di Milano dove, questa sera 1 agosto 2022, sono attese migliaia di persone per assistere al concerto evento dell’estate. Giovani e meno giovani si ritroveranno sotto il palco a cantare i più grandi successi di Patti Smith ma anche alcuni pezzi cover dei più grandi interpreti della musica dell'ultimo secolo. L’artista non ha pubblicato la scaletta ufficiale del concerto al Castello Sforzesco, ma basandosi su quella di Pompei, al netto di qualche piccola modifica, non dovrebbe essere molti differente da questa: Grateful

Redondo Beach

Footnote to Howl - Allen Ginsberg cover

My Blakean Year

The Wicked Messenger - Bob Dylan cover

One Too Many Mornings - Bob Dylan cover

Nine

Dancing Barefoot

Beneath the Southern Cross

Walk on the Wild Side- Lou Reed cover

Boy Cried Wolf

After the Gold Rush- Neil Young cover

L’Infinito - Lettura in inglese della famosa poesia di Giacomo Leopardi

Pissing in a River

Because The Night

Gloria

