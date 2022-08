Gorillaz, la nuova canzone è Cracker Island con Thundercat

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Cracker Island (ft. Thundercat) è il nuovo brano forte e ottimista di Murdoc, Noodle, Russel e 2D che vede la partecipazione del virtuosistico bassista, poliedrico talento e due volte vincitore di un Grammy Thundercat e prodotto dallo straordinario otto volte vincitore di un Grammy Award produttore/polistrumentista/autore Greg Kurstin. Dai Gorillaz e da Rami Kabaka jr. La più grande band virtuale del mondo si è trasferita a Silverlake, in California, dove ha scoperto che la risposta alla domanda della vita, l 'unica verità per sistemare il mondo, è invitare i fan ad unirsi a “The Last Cult” con Murdoc come autoproclamato Grande Leader.



2D dice: “È bello essere tornati, mi trovo bene con il nostro nuovo brano, mi fa tornare in mente ricordi strani e spaventosi di cose che non sono ancora successe".



Il Gorillaz World Tour 2022 è partito dal Sud America all'inizio dell'anno è arrivato poi al Primavera Sound, dove la band si è esibita davanti a una folla entusiasta, e prosegue in tutta Europa e in Australia, dove la band suonerà per la prima volta dopo 12 anni. I Gorillaz sono stati il 5 luglio all’Arena di Verona e ora li vedremo a Londra all'All Points East il 19 agosto e alla 3Arena di Dublino il 17 agosto. Il tour sarà negli Stati Uniti in ottobre. Per tutte le date vai su www.gorillaz.com.