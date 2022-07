Viola Nocenzi fa scendere la pioggia (e la poesia) con una playlist

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Gli antichi rituali tribali potrebbero essere ben più di una sugestione, bensì anche un rimedio efficace che possa alleviare i nostri dolori. Fa caldo? Sì in effetti fa molto caldo... A tal proposito dovete sapere che in alcune popolazioni del mondo e, a dire il vero anche qui da noi, si credeva e si crede che facendo dei gesti, delle invocazioni e delle danze si possa attirare a sé fenomeni naturali, come ad esempio la pioggia. Un'idea non tanto astrusa anche secondo la moderna fisica quantistica, per la quale noi siamo costituiti delle stesse particelle che costituiscono un atomo. E di fatto quindi non siamo solo interconnessi con l'universo, ma siamo l'universo stesso. Potrei continuare a parlare per ore in termini filosofici ma brutalmente quello che in queste ore torride più mi attrae è l'idea che il nostro pianeta possa riposare sotto le dolci note di una culla di pioggia e frescura. Quidi ecco a voi la playlist della danza della pioggia.



"The mission" - Ennio Morricone

Chiudete gli occhi immaginando cascate libere tra i boschi. Allungando la mano sembra quasi che l'acqua che cade sia proprio vicino. Gocce pure sfiorano la fronte... Ricordatevi che non è solo un sogno, perché se lo potete immaginare allora lo potete rendere vero, almeno per un istante.



"Il pescatore di asterischi" - Samuele Bersani

Prospettive irrinunciabile, perché si può pescare nell'aria come nell'acqua. Asterischi come parole. Aspettando che sia pioggia, aspettando che sia amore. In fondo non è poi la stessa cosa? Il sole si incontra con il mare e tutto ha un senso.



"Cadere o volare" - Banco del Mutuo Soccorso

Parlando di noi e dell'universo, passando attraverso l'ippogrifo, la capacità di volare e di cadere tra le stelle e i desideri. Lassù nell'iperuranio delle idee dove non c'è il caldo, non c'è il freddo. Lassù c'è l'intero mondo delle emozioni umane, così come un semplice piccolo irrinunciabile desiderio. Con ritmi serrati e abbracci amorosi: l'eterno conflitto dove tutto scorre. Alzate il volume.



"Purple Rain" - Prince

Credo profondamente che per poter attirare qualcosa sia necessario approfondire la conoscenza di se stessi, anche con un certo smisurato eclettismo. Della musica, del pensiero e dei colori. Pioggia Viola mi sembra proprio adeguato...sensuale, sciolto. Un eco.



"Estate" - Bruno Martino

Una delle mie canzoni preferite di sempre, nella quale mi rivedo ogni anno, quando le temperature toccano i 40 gradi. Una scelta jazz di un'Italia di altri tempi e soprattutto una scelta apotropaica. Una certa misurata contrapposizione all'entropia del momento per creare quel contrasto necessario a far si che il sovvertimento dell'ordine possa avvenire.



"Ederlezi" - Goran Bregovic Version

Immergiamoci nelle tinte cinematografiche di Kusturica, dove ritualità, stravaganza antropologia, antichi aneddoti e rituali del popolo balcano si mescolano in un pot-porì di psicomagia e preghiera. La libertà attira sempre qualcosa di buono.



"River Man" - Nick Drake

Vicino al fiume argentato puoi vedere i pesci ballare tra di loro. C'è chi si sposa, chi parte per un lungo viaggio ignorando le stagioni. A volte una maestosa orchestra sinfonica, da pianeti lontani, suona solo per loro con violini, clarinetti, flauti e tintinnii. Oggi un uomo solo e pensante, vicino al fiume, vale più di un'intera città.



"Agua" - Mannarino

Ho già parlato di questo artista e in questa playlist specifica non potevo non citare questo brano. Tribalità, Amazzonia, lotta per la Libertà combattente. Acqua come rivoluzione, acqua come catarsi, acqua come donna, acqua come un popolo che può liberarsi. Il segreto è la memoria. Sarebbe un gran bene che noi italiani la allenassimo di più per avere la nostra "acqua".



"Angel" - Massive Attack

Dicono che le piogge possano essere Angeli incarnati. Dicono che lo siano anche i desideri. Come all'inizio del viaggio vi ho chiesto di chiudere gli occhi ed immaginare, ora vi invito a tenerli aperti, guardare davanti a voi e provare a bucare la materia. E nel mantra di questo brano diventare uno.



"Jingle Bell Rock" - Bobby Helms

Infine per la legge d'attrazione, per soddisfare chi crede che se pensi una cosa attrai la stessa e per essere vicina a tutti gli amici che, come me, stanno facendo il conto alla rovescia per capire quanto effettivamente manchi a Natale...Eccoci arrivati all'acqua che cade. Anzi è ancora di più...Eccoci arrivati alla neve che fiocca. Se ci pensate bene la potete sentire sul naso. Stiamo tutti correndo a fare dei regali, fuori fa freddo e un po' crediamo che i miracoli esistano davvero. Che ogni pensiero possa trasformarsi in desiderio e che ogni desiderio possa trasformarsi in realtà. Rinfreschiamoci tutti.